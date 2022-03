Steel Division 2: Neue Maps und Balance Patch // Kommender DLC

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Steel Division 2 ab 33,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Kürzlich ist Patch v.699934 für das komplexe Echtzeit-Taktikspiel Steel Division 2 des französischen Entwicklers Eugen Systems erschienen. Hinter der unscheinbaren Versionsnummer verbirgt sich jedoch ein sehr interessanter Patch. Denn er enthält zwei kostenlose Karten. Bislang war die Karte Tannenberg nur für 10v10-Partien spielbar. Jetzt gibt es jedoch speziell angepasste Ausschnitte für 1v1- sowie 2v2/3v3-Partien. Der Verfasser dieser Zeilen hat schon mehrere Trainingsspiele auf der 1v1-Version bestritten und hält sie für eine sehr gute Bereicherung des Kartenpools. Im Zentrum wird sie von einem Wald dominiert, während sich auf den Seiten kleinere Ansiedlungen, offene Flächen aber auch kleine Waldstücke, befinden. Dadurch müsst ihr um siegreich zu sein sowohl auf Nahkampfeinheiten als auch Waffen setzen, die über eine größere Distanz wirken können.

Neben diversen Bugfixes gibt es auch Balancingänderungen. Schaut hierzu am besten in die Patchnotes. Hervorzuheben sind kleinere Buffs für das Corpo Italiano di Liberatione, eine Preiserhöhung für die amerikanischen Converted Gunners und die Pracinhas auf Seiten der Alliierten. Bei den Achsenmächten wurden der extrem starke Gebirgsführer und auch die Gebirgsjäger je fünf Punkte teurer. Die Fallschirmjäger, entsprechende Divisionen gelten als etwas zu stark, was auch statistisch belegt ist, teurer, sie kosten jetzt 40 Punkte, und die Fallschirmjäger-Pioniere haben nun eine etwas schlechtere Ausstattung. Es bleibt abzuwarten, wo sich die Fallschirmjäger-Divisionen nun einordnen werden. Die durch Geschwindigkeit bestechende 17th SS-Division verliert nicht nur ihre 152mm Off-Map, sondern kann auch nur noch Anführer und Aufklärung im schnellsten Fahrzeug des Spiels bringen.

Schließlich arbeitet Eugen Systems weiter am kommenden DLC Nemesis - Raid on Drvar. Ein genaues Release-Datum ist jedoch noch nicht bekannt. Auf Seiten der Achsenmächte werdet ihr mit der Division Unternehmen Rösselsprung in die Schlacht ziehen können. Auf Seiten der Alliierten werdet ihr mit der Jugoslawischen Division NOV spielen können. Neben den beiden Dev-Blogs zu den Divisionen gibt es auch einen weiteren speziell zur Luftwaffe im kommenden DLC.