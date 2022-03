EA Play Live: Keine Show für 2022 geplant

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In den vergangenen Jahren strahlte Publisher Electronic Arts stets die Präsentation EA Play Live aus – in der Regel kurz vor dem Start der E3 (in den Jahren, in denen die Messe stattfand). In diesem Jahr jedoch wird es die Show nicht geben. Auf Nachfrage von Gamereactor bestätigte ein Vertreter von EA per Mail:

In diesem Jahr kommen die Dinge nicht so zusammen, dass wir euch alles an einem Tag zeigen. [...] Wir werden dieses Jahr noch viel über [unsere Projekte] verraten, wenn die Zeit für jedes individuelle davon reif ist.

Zu diesen in Entwicklung befindlichen Projekten gehören nicht nur die jährlichen Sport-Releases wie FIFA, sondern auch Titel wie die Fortsetzung von Star Wars Jedi - Fallen Order (im Test) oder der nächste Teil der Dragon Age-Reihe.

In der letztjährigen Ausgabe von EA Play Live wurde unter anderem das Remake von Dead Space offziell angekündigt. Der Release-Zeitraum für den Horror-Titel wurde dagegen kürzlich in einem Entwickler-Livestream zum Sound Design von Dead Space verraten.