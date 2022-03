PM: GTAV und GTA Online sind ab heute auf PS5 erhältlich (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Grand Theft Auto V und Grand Theft Auto Online erscheinen heute für PlayStation 5 mit einer Menge neuer Verbesserungen für neue und wiederkehrende Spieler – außerdem ist GTA Online bis zum 14. Juni kostenlos* exklusiv für PlayStation 5 – das heißt, es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, um alles zu erleben, was GTA Online zu bieten hat. Von den Kriminellen Karrieren aus dem neuen Career Builder bis hin zu GTA Onlines neuestem Abenteuer The Contract featuring Dr. Dre sowie den über 40 Updates des Spiels seit der Veröffentlichung ist in GTA Online für jeden etwas dabei.

Spieler, die sich die GTA Online Standalone Version auf PS5 holen und kein aktives PlayStation Plus-Abonnement haben, können ab heute eine 7-tägige PlayStation Plus-Testversion** im Spiel anfordern.

Und so geht’s

1. Ladet GTA Online auf eurer PS5.

2. Ladet den Online-Multiplayer und das Spiel leitet euch zu einer PlayStation Store-Seite, wenn ihr kein aktives PlayStation Plus-Abonnement habt.

3. Fordert dort die 7-tägige PlayStation Plus-Testversion an – am Ende der Testversion wird das Abonnement automatisch fortgesetzt, sofern es nicht gekündigt wird.

Grand Theft Auto V und GTA Online gehen auf PlayStation 5 mit einer Vielzahl von Funktionen, die die Vorteile der PlayStation 5-Konsole besonders nutzen, noch weiter.

Die Leistung von PlayStation 5 bietet ein neues Maß an Wiedergabetreue und Leistung, sodass die neuen Grafikmodi eine Auflösung von bis zu 4K, Gameplay mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde, HDR-Beleuchtungsoptionen, Raytracing, Textur-Upgrades und mehr liefern können.

Stürzt euch dank der SSD von PlayStation 5 schneller in die Action, mit verbesserten Ladezeiten, die es der Welt von Los Santos und Blaine County ermöglichen, schneller als je zuvor zu laden.

Spürt jeden Moment der Action dank der adaptiven Trigger und des haptischen Feedbacks des DualSense Wireless-Controllers, wodurch Spieler neue Eindrücke erleben können wie Änderungen in der Straßenoberflächentextur, zusätzliche Empfindungen von bestimmten Wettereffekten, Richtungsschäden, Feedback von Explosionen und mehr.

Hört die Action mit punktgenauer Präzision mit Tempest 3D AudioTech – das Gasgeben eines gestohlenen Supersportwagens, das Knattern von Schüssen in der Nähe, das Dröhnen eines Hubschraubers über euch und vieles mehr.

Startet eure kriminelle Karriere

Alles beginnt mit dem neuen Career Builder. Für neue Spieler oder alle, die einen Neuanfang wünschen, hilft euch der Career Builder beim Anfang mit der Ausrüstung, die ihr benötigt, um euren Aufstieg durch die kriminellen Ränge in Los Santos und Blaine County zu beginnen.

Ihr beginnt damit, dass ihr in GTA Online einen von vier kriminellen Karrierepfaden wählt: Führungskraft, Waffenschmuggler, Nachtclub-Besitzer oder Biker. Anschließend erhaltet ihr Geldmittel in Höhe von 4.000.000 GTA$, die ihr in den Aufbau eures illegalen Unternehmen investieren könnt, beginnend mit einem Unternehmensgrundstück, einem Fahrzeug und einer Waffe – mit genug Kleingeld für einige Upgrades und vielleicht ein wenig mehr.

Sobald ihr mit eurer Auswahl zufrieden seid, begebt euch direkt auf die Straßen von Los Santos, um Missionen anzunehmen und euer Unternehmen aufzubauen. Natürlich könnt ihr euer Unternehmen jederzeit erweitern und neue Karrieren einschlagen, während ihr in der kriminellen Nahrungskette der Stadt aufsteigt.

Erfahrt hier mehr über den neuen Career Builder.

Wenn ihr auf früheren Generationen daran gearbeitet habt, eure Karriere aufzubauen, ist es einfach, eure Reise auf PlayStation 5 fortzusetzen. Wenn ihr bereits ein Rockstar Games Social Club-Konto habt, könnt ihr euren GTA Online-Charakterfortschritt von einer Konsole der vorherigen Generation auf PS5 migrieren, wenn ihr das Spiel startet. Diese einmalige Migration umfasst alle Charaktere, GTA$, Fortschritte, Statistiken, Fahrzeuge, Grundstücke, Waffen, Kleidung und von Spielern erstellte Jobs***.

PS4- und Xbox One-Spieler können sowohl ihren GTAV-Story-Modus-Fortschritt als auch ihre aktuellen GTA Online-Charaktere und -Fortschritte mit einer einmaligen Migration auf PS5 übertragen.

Spieler können ihren Fortschritt im Story-Modus übertragen, indem sie einen Spielstand im Rockstar Games Social Club hochladen. Um mit diesem Vorgang zu beginnen, startet GTAV mit eurem akteullen PS4-Konto und geht dort zum Spiel-Reiter des Pausenmenüs. Wählt dort die Option Spielstand hochladen. Bitte beachet, dass ihr jeweils nur einen Spielstand pro Plattform speichern könnt und die Spielstände 90 Tage lang zum Herunterladen verfügbar bleiben.

Grand Theft Auto V und Grand Theft Auto Online sind ab heute für PS5 erhältlich. Ladet jetzt GTA Online ohne zusätzliche Kosten* im PS5-Store auf der Konsole vorab herunter.

*Angebot verfügbar vom 15. März 2022 bis zum 14. Juni 2022. Download aus dem PS5-Konsolenstore. Zum Spielen und Herunterladen ist PlayStation Plus erforderlich (es fallen wiederkehrende Gebühren an).

** Die 7-tägige PlayStation Plus-Testversion kann einmal pro berechtigter Person beansprucht werden, ausschließlich über das die GTA Online Standalone Version auf PS5 vom 15. März 2022 bis zum 14. Mai 2022. PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiges fortlaufendes Abonnement mit einem wiederkehrenden Abonnement Gebühr, die nach Ablauf der 7-Tage-Testversion automatisch (zum dann aktuellen PS Store-Preis) jeden Monat bis zur Kündigung berechnet wird. Es gelten die vollständigen Bedingungen: siehe PSN-Nutzungsbedingungen und PlayStation Plus-Nutzungsbedingungen unter www.playstation.com/legal.

***Für GTA Online-Plattform Migrationen können gekaufte GTA$ nur zwischen Plattformen derselben Familie (PS4 zu PS5) übertragen werden. Alle verdienten GTA$ werden unabhängig von der Plattform übertragen.