Tachyon Dreams 2: Neue Episode der Retro-Adventure-Serie veröffentlicht

PC

Wenn ihr euch mal wieder in die guten alten Zeiten der Sierra-AGI-Adventures wie Space Quest & Co. zurückversetzen lassen möchtet, dann schaut euch doch einmal die Tachyon Dreams-Serie an. Das Indie-Studio Cosmic Void hat soeben die zweite Episode mit dem Namen Tachyon Dreams 2 - The Bloated Can of Space Root Beer zum kostenlosen Download bei itch.io veröffentlicht, aber auch die erste Folge mit dem Namen Tachyon Dreams 1 - The Radiant Fish of the Apocalypse steht dort natürlich noch zum Herunterladen bereit.

In Tachyon Dreams steuert ihr den Tellerwäscher Dodger per Tastatur und Texteingabe durch ein kosmisches Abenteuer, genauso wie ihr es vielleicht noch vom offensichtlichen Vorbild Space Quest kennt. Mit beiden Episoden könnt ihr euch in etwa 30 bis 45 Minuten amüsieren und den Retro-Trip in die 1980er Jahre genießen. Damit ihr euch noch besser vorstellen könnt, was euch erwartet, findet ihr den passenden Trailer am Ende dieser News.

Weitere Episoden sind bereits in Vorbereitung. Wenn der Entwickler sein Veröffentlichungstempo hält, könnt ihr zum Ende diesen Jahres mit der nächste Folge rechnen.