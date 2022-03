PM: Monster Hunter Rise: Sunbreak™ erscheint am 30. Juni 2022 (Capcom)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Heute enthüllte Serienproduzent Ryozo Tsujimoto im Rahmen eines Monster Hunter™ Digital Events einen neuen Trailer zu Monster Hunter Rise: Sunbreak™ , der umfangreichen Erweiterung zum preisgekrönten Titel Monster Hunter Rise™. Der fesselnde Trailer bietet einen Einblick in die neue Handlung, den Elgado-Außenposten, die herausfordernden neuen Monster und die aufregenden neuen Fähigkeiten, die Jäger*innen nach Abschluss der Geschichte des ursprünglichen Spiels erhalten werden. Das Digital Event gab einen ersten detaillierten Einblick in einige der neuen Inhalte von Monster Hunter Rise: Sunbreak und enthüllte den 30. Juni 2022 als Erscheinungstermin für den Titel für Nintendo Switch™ und PC/Steam. Vorbestellungen sind bereits ab heute möglich.

Details zu verfügbaren Versionen von Monster Hunter Rise: Sunbreak

Zusätzlich zur digitalen Standard-Edition von Monster Hunter Rise: Sunbreak wird es eine spezielle Deluxe-Edition geben, die neben der umfangreichen Erweiterung auch Bonusinhalte wie Rüstungssets, Gesten und Frisuren enthält. Jäger*innen, die ihre Reise in Kamura beginnen wollen, können das Set Monster Hunter Rise + Sunbreak als physische* oder digitale Version für Nintendo Switch und als rein digitale Version für PC erwerben. Dieses Set enthält die Standard-Edition von Monster Hunter Rise sowie die umfangreiche Sunbreak -Erweiterung (die als digitaler Gutschein in der physischen Version enthalten sein wird).

Wenn ihr euch für den vorzeitigen Kauf einer beliebigen Version von Monster Hunter Rise: Sunbreak entscheidet, erhalten ihr die Dekorrüstungssets „Loyaler Hund“ und „Gestreifte Katze“ für eure Begleiter Palamute und Palico. Zum Start könnt ihr auf Nintendo Switch außerdem drei neue, von Malzeno inspirierte amiibo kaufen, die spezielle Dekorrüstungen für eure Jäger*innen, Palamutes und Palico-Begleiter freischalten.

*physische Edition nur in EMEA und Asien erhältlich

Monster Hunter Rise: Sunbreak Handlung

Monster Hunter Rise: Sunbreak beginnt nach der heldenhaften Verteidigung des Dorfes Kamura gegen die Randale, die in Monster Hunter Rise zu Ende geht. Die Nachricht vom Überleben des Dorfes inspiriert die tapfere Ritterin Fiorayne dazu, aus dem fernen Königreich aufzubrechen, um Hilfe zu holen. Jäger*innen, die mutig genug sind, dem Ruf zu folgen, machen sich auf den Weg zum Hafen vom Elgado-Außenposten. Dieses geschäftige, maritime Drehkreuz beherbergt das Labor zur Erforschung der abnormen Monsteraktivitäten, die das Königreich beunruhigen, und den Kommandoposten, der den Frieden im Reich wiederherstellen soll. Hier werden Spieler*innen eine Reihe neuer Charaktere kennenlernen, darunter den Kommandanten der Ritter des Königlichen Garde Admiral Galleus, den schrulligen Wissenschaftler Bahari, Minayle, zuständige für die Schmiede, Oboro, den Händler, und die Quest-Maid Chichae. Diese hilfreichen Verbündeten helfen den Jäger*innen bei der Herstellung neuer Ausrüstungsgegenstände für die bevorstehenden Gefahren und leiten sie an, mächtige neue Seilkäfer-Techniken anzuwenden.

Die Bedrohung, die das Königreich heimsucht, ist eng mit mächtigen Kreaturen verbunden, die von den Drei Gebietern des westlichen Horrors inspiriert worden sind. Zu diesen Monstern gehören der neu enthüllte Garangolm, der furchterregende Reißzahnwyvern Lunagaron und der Drachenälteste Malzeno. Zusätzlich zu diesen albtraumhaften neuen Gegnern werden weitere Monstervarianten und wiederkehrende Fan-Lieblinge wie der Blut-Bishaten und der mächtige Astalos auftauchen, um Jäger*innen in der zusätzlichen Quest-Schwierigkeit des Meisterrangs herauszufordern. Die Erforschung des Verhaltens der Drei Gebieter wird euch quer durch das Königreich an aufregende neue Orte führen, darunter die neu enthüllte Zitadelle. Dieser Ort bietet schneebedeckte Gipfel, die in üppige Wälder abfallen, in denen es von neuen Einheimischen-Lebensformen nur so wimmelt. Im Zentrum dieser riesigen Region befindet sich eine seit langem verlassene Festung, die als Bollwerk für die Monster dient, die sie eigentlich fernhalten sollte.

Über Monster Hunter Rise: Sunbreak

Monster Hunter Rise: Sunbreak™ ist die monströse neue Erweiterung für Monster Hunter Rise , dem von Kritikern gefeierten und erfolgreichen Monster Hunter™-Titel, der im März 2021 für Nintendo Switch und im Januar 2022 für PC erschien. Die Erweiterung wird eine komplett neue Geschichte mit neuen Monstern, Ergänzungen im Kampf sowie den Schwierigkeitsgrad der Meisterrang-Quests und mehr enthalten.

Um neue Spieler*innen auf die Ankunft von Monster Hunter Rise: Sunbreak vorzubereiten, wurden neue Rüstungssets und Waffen für Monster Hunter Rise hinzugefügt. Die mächtigen Waffen der Verteidiger-Serie verfügen über eine hohe Angriffskraft, die den Spieler*innen hilft, durch die ersten Jagden voranzukommen, und können mit der Schwarzgurt-Rüstung und dem Veteranen-Talisman kombiniert werden, um die Grund-Verteidigung und nützliche Fähigkeiten zu verbessern. Wenn sich Spieler*innen den hochrangigen Quests nähern, beschleunigt das Gildenkreuz-Set den Prozess des Sammelns nützlicher Gegenstände, die für zukünftige Jagden gehortet werden können. Spieler*innen von Monster Hunter Rise , die die Sunbreak-Erweiterung nicht gekauft haben, erhalten zum Start von Sunbreak ein Update, das 13 GB auf Nintendo Switch und für den PC benötigt. Das Update wird für das Online-Spiel benötigt und beinhaltet Waffenbalancen, Gegenstandspakete und Gutscheine für die Charakterbearbeitung.