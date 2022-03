Xbox Game Pass: Neuzugänge umfassen F1 2021, Weird West und mehr

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Kein Monat ohne Neuzugänge im Xbox Game Pass. Pünktlich zur März-Mitte hat Microsoft bekannt gegeben, welche Titel in der zweiten Hälfte des Monats zur Verfügung stehen werden. Darunter fallen natürlich auch Spiele, die im Angebot von EA Play enthalten sind, mit dem ja eine Partnerschaft besteht. Außerdem will das Redmonder Unternehmen auf eine neue Ausgabe des ID@Xbox-Livestreams hinweisen, der heute Abend um 18:00 Uhr deutscher Zeit abgehalten wird. Verfolgen könnt ihr diesen auf dem offiziellen Xbox-Twitch-Account.

Nachfolgend findet ihr nun aber alle Titel, die in naher Zukunft in die Game-Pass-Bibliothek aufgenommen werden:

17. März:

Shredders (Cloud, PC und Xbox Series X/S)

(Cloud, PC und Xbox Series X/S) The Dungeon Of Naheulbeuk - The Amulet Of Chaos (Cloud, Konsole und PC)

22. März:

Tainted Grail - Conquest (Konsole)

(Konsole) Zero Escape - The Nonary Games (Cloud, Konsole und PC)

24. März:

Norco (PC)

(PC) F1 2021 (Konsole)

29. März:

Crusader Kings 3 (Xbox Series X/S)

31. März:

Weird West (Cloud, Konsole und PC)

Außerdem gibt es neun weitere Spiele, die Xbox Touch Control unterstützen. Insgesamt wächst das Angebot an Titeln, die von Microsoft dafür zertifiziert sind, auf über 100 Stück an. Wenn ihr also Cloud-Streaming auf einem Gerät mit Touchscreen nutzt, habt ihr ab sofort in den folgenden Titeln eine optimierte Eingabemöglichkeit:

Among Us

Katamari Damacy Reroll

Lumines Remastered

Pupperazzi

Rubber Bandits

Spelunky 2

Telling Lies

Undungeon

Young Souls

Wie jeden Monat gibt es aber nicht nur neue Spiele im Game Pass, ihr müsst euch auch von einigen Titeln verabschieden. Am 31. März 2022 werden die folgenden Kandidaten das Angebot verlassen:

Madden NFL 20 (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) Narita Boy (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) Shadow Warrior 2 (Cloud, Konsole und PC)

Außerdem wird am 11. April 2022 Destiny 2 - Jenseits des Lichts aus dem Game Pass entfernt.