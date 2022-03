PM: Neu im Xbox Game Pass: F1 2021, Shredders, Weird West und mehr! (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Guten Morgen, guten Tag oder guten Abend – es warten wieder neue Titel auf Dich, die schon bald im Xbox Game Pass erscheinen!

Vorab aber noch eine Ankündigung: Wenn Du die spannendsten News aus dem [email protected] nicht verpassen willst, solltest Du Dir den 16. März rot in Deinem Kalender markieren. Denn ab 18 Uhr hält der [email protected] Interviews, Ankündigungen und weitere Überraschungen für Game Pass-Mitglieder bereit. Jetzt aber erst mal zu den Spielen, die bald erscheinen!

17. März – Shredders (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

[email protected] – Ab dem ersten Tag im Game Pass verfügbar: Du brichst zum Snowboard-Event des Jahres auf, in der Hoffnung, Dir eine Wildcard für ein exklusives Einladungsrennen zu sichern. Verbessere Deine Skills im Parkriding und auf den Buttering Rails, um Dir den Respekt der Snowboard-Szene zu verdienen. Auch Xbox One oder anderen Geräten, die Du bereits besitzt, kannst Du als Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate über Cloud-Gaming direkt in das Geschehen eingreifen.

17. März – The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – Im Fantasy-Universum von The Dungeon of Naheulbeuk erwartet Dich ein Abenteuer voller Humor, Überraschungen und alberner Begegnungen. In diesem taktisch geprägten RPG führst Du ein Team von tollpatschigen Held*innen an.

22. März – Tainted Grail: Conquest (Konsole)

[email protected] – Bereits jetzt erhältlich mit PC Game Pass und bald auch für Konsole. Erkunde die sich ständig verändernden Maps, duelliere Dich mit tödlichen Feinden und finde heraus, was mit der verfluchten Insel Avalon passiert ist. In diesem Story-basierten RPG mit Deckbuiliding-Elementen lernst Du, wie Du in einer dunklen und unbarmherzigen Welt überleben kannst, die von einer mysteriösen und tödlichen Macht, der Wyrdness, überschattet wird.

22. März – Zero Escape: The Nonary Games (Cloud, Konsole und PC)

Eine Gruppe von Menschen wird entführt und gezwungen, an einem teuflischen Spiel. Wem kannst Du trauen? Je mehr Zeit vergeht, desto spannender wird das Spiel. Findest Du einen Ausweg aus den Nonary Games? Oder wirst Du den ultimativen Preis zahlen?

24. März – Norco (PC)

[email protected] – Ab dem ersten Tag im PC Game Pass verfügbar: Das Story-basierte Südstaaten-Abenteuer im Point-and-Click-Stil lädt zur Erkundung überschwemmter Vororte und Industriesümpfe im Süden von Louisiana ein. Nach dem Tod Deiner Mutter ist Dein Bruder Blake plötzlich verschwunden. Um ihn zu finden, musst Du einem Sicherheitsandroiden auf seinem Weg durch Raffinerien, verfallene Einkaufszentren und die Abwasserkanäle eines Vororts von New Orleans folgen.

24. März – F1 2021 (Konsole)

EA Play – Als Mitglied von EA Play und Game Pass Ultimate kannst Du Deine persönliche F1-Geschichte schreiben und mit Deinem eigenen Team auf die Strecken gehen. Die rasante Rennsimulation reiht sich nahtlos in die Sammlung der auf EA Play verfügbaren Rennspiele ein.

29. März – Crusader Kings III (Xbox Series X|S)

[email protected] – Ab sofort im PC Game Pass verfügbar, erscheint bald auf Xbox Series X|S: In diesem preisgekrönten Strategie-Rollenspiel schlüpfst Du in die Rolle eines mittelalterlichen Oberhauptes. Führe Deine adelige Familie in ein goldenes Zeitalter und steigere ihr Ansehen über Generationen hinweg. Sobald das Familienoberhaupt stirbt, nimmt ein*e Erb*in den Platz ein – sehr wahrscheinlich mit ganz anderen Fähigkeiten und Interessen. Langfristig ist also vor allem Deine Anpassungsfähigkeit gefragt.

31. März – Weird West (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – Ab dem ersten Tag im Game Pass verfügbar: Bei Weird West handelt es sich um eine düstere Neuinterpretation des Wilden Westens, in der Gesetzeshüter*innen und Revolverheld*innen bizarren Kreaturen gegenüberstehen, die ihre ganz eigenen Regeln und Motive haben.

Letzten Monat haben wir ein großes Update für die Spieleinstallation und deren Verwaltung veröffentlicht. Ab sofort speicherst Du Deine Spiele in bestimmten Ordnern, behältst einen besseren Überblick und kannst Deine Games modden. Auf Basis Eures Feedbacks werden wir weiterhin Aktualisierungen vornehmen. Das nächste Update-Paket steht allen Xbox Insider*innen bereits jetzt zur Verfügung, ehe es Ende März für alle User*innen erscheint.

Später im März kannst Du Rainbow Six: Siege und Rainbow Six: Extraction direkt über die Xbox-App installieren und spielen.

Um frühzeitigen Zugriff auf die neuen Funktionen zu erhalten, kannst Du dem Xbox Insider-Programm beitreten.

Jetzt verfügbar – Genesis Noir: The Astronomie Update

Das Astronomie-Update ist ab sofort erhältlich und bietet Dir drei neue Level und ein erweitertes Universum. Hier erfährst Du mehr über das Astronomie-Update!

Jetzt verfügbar – Lawn Mowing Simulator: Dino Safari

Als Mitglied des Game Pass sparst du 10 Prozent! Deine Karriere als professionelle*r Rasenmäher*in kommt langsam in Schwung und gerade erst hast Du den größten Auftrag Deiner Firmengeschichte an Land gezogen – Dino Safari, das wird eine Mammutaufgabe! Arbeite Dich durch den T-Rex Paddock, den Cretaceous Canyon, das Herbivore Valley und das Raptor Enclosure und sorge stets für ein hohes Service-Niveau – nur dann rupft der Manager der Safari kein Hühnchen mit Dir!

Mitglieder des Game Pass UItimate aufgepasst: Von nun an sind neun weitere Spiele mit Xbox Touch Controls kompatibel, die Du ab heute über die Cloud spielen kannst. Diese Spiele gesellen sich zu der wachsenden Liste von über 100 Touch-fähigen Titeln, die über die Cloud verfügbar sind. Spiele mit der Xbox-App für Windows-PCs, der Xbox Game Pass-App für Android oder unter xbox.com/play auf Deinem Windows-PC oder Apple-Smartphones – ganz ohne Controller!

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Xbox Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du ein Spiel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied Deine20 Prozent Preisnachlassauf Spiele und 10 Prozent auf DLCs, die den Xbox Game Pass verlassen. Diese Rabatte gelten nur so lange, wie die Titel im Game Pass verfügbar sind.

So weit, so gut. Nun ist es an der Zeit, das Popcorn für den morgigen [email protected] vorzubereiten.