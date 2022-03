Syberia - The World Before: Deutscher Launch-Trailer veröffentlicht

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Bevor ihr am morgigen Mittwoch den Test zu Syberia - The World Before hier auf Gamersglobal kredenzt bekommt, hat Publisher Microids einen Launch-Trailer für das am Freitag, dem 18. März 2022, erscheinende Point und Click-Abenteuer veröffentlicht. Auf YouTube hat Astragon die deutsche Version des Trailers hochgeladen, der einen guten Eindruck über die Vertonung und die erzählte Geschichte liefert.

Syberia - The World Before knüpft an seinen Vorgänger Syberia 3 an, indem es zwar die Geschichte von Kate Walker aus den vorherigen Teilen aufgreift und weiterführt, diese aber mit dem Schicksal einer zweiten Protagonistin im Vorfeld des sich anbahnenden Zweiten Weltkriegs verwebt. Ob diese Kombination erzählerisch und spielerisch aufgeht und inwieweit der Tod von Benoît Sokal (Schöpfer des Syberia-Universums und Autor aller bisherigen Teile) im Mai 2021 die Entwicklung beeinflusst hat, wird sich zeigen.

Publisher Microids hat zudem für alle, denen das Syberia-Universum nichts sagt oder die ihre Erinnerung auffrischen wollen, eine zusammenfassende Rückschau auf die drei bereits erschienenen Titel auf der offiziellen Homepage bereitgestellt.