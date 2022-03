Tiny Tina's Wonderlands: Crossplay direkt ab Release

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Am 25. März 2022 wird mit Tiny Tina's Wonderlands ein Spin-Off zur beliebten Loot-Shooter-Reihe Borderlands erscheinen. Das bekannte Spielprinzip wird dabei um zahlreiche Fantasy-Elemente erweitert, die namensgebende Tina spielt nämlich eine Runde eines Tabletop-Spiels und ihr seid in dieser unterwegs. Wie Randy Pitchford, der CEO von Gearbox Software, nun in einem Tweet bestätigt hat, wird das neue Spiel des Teams direkt ab Release vollen Crossplay-Support bieten. Er betont explizit, dass damit auch Playstation-Systeme gemeint sind.

Auf die Frage eines Fans hin, ob das auch nachträgliche Crossplay-Funktionalität für Borderlands 3 (im Test, Note: 8.0) bedeuten würde, antwortete Pitchford erstaunlich offen. Laut ihm sei Playstation-Crossplay in dem Lootshooter nun fast schon "unausweichlich".