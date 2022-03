Flintlock - The Siege of Dawn: Neues Spiel der Ashen-Macher

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Die Entwickler von Ashen, A44 Games, haben einen Render-Trailer veröffentlicht, in dem sie mit Flintlock - The Siege of Dawn einen neuen Titel vorstellen. Das Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen ansehen. Erscheinen soll Flintlock noch in diesem Jahr für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Ihr werdet in die Rolle von Nor Vanek gehören, die Teil einer Koalitionsarmee ist. Euer Ziel ist, dass ihr euch mit niemand geringerem als den Göttern der fiktiven Welt anlegen wollt. Das Kampfsystem setzt dabei auf einen Mix aus Magie und Nahkampf- sowie Schusswaffen. Außerdem müsst ihr euch einen Trupp für euren Trip zusammenstellen, es wird also auch eine gewisse Party-Komponente geben.