PM: Erlebt das Ungeschriebene – am Donnerstag in State of Play zu Hogwarts Legacy (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Avalanche Software und Warner Bros. Games freuen sich, euch in Partnerschaft mit PlayStation eine Sonderausgabe von State of Play zu präsentieren, die komplett Hogwarts Legacy gewidmet ist. Die Übertragung beginnt diesen Donnerstag, 17. März, um 22:00 Uhr MEZ.

Seit wir Hogwarts Legacy zum ersten Mal vorgestellt haben, wurde der Trailer auf dem YouTube-Kanal von PlayStation über 28 Millionen Mal aufgerufen. Wir haben versprochen, in diesem Jahr noch mehr preiszugeben, und jetzt können wir das Versprechen endlich einhalten.

Die Episode dauert ungefähr 20 Minuten und beinhaltet über 14 Minuten auf PS5 aufgenommenes Gameplay von Hogwarts Legacy. Zum Schluss gewähren uns einige Mitglieder des Teams von Avalanche Software, das die Zaubererwelt zum Leben erweckt, ein paar Einblicke.

Seid am Donnerstag um 22:00 Uhr MEZ auf Twitch oder YouTube bei State of Play zu Hogwarts Legacy dabei. Vergesst nicht, danach noch einmal aufs PlayStation.Blog zurückzukehren und einen speziellen Post zu lesen, der noch einige Zusatzinfos zu dem preisgibt, was wir euch bald zeigen werden.

Das ist ein unglaublicher Augenblick, auf den wir sehr lange hingearbeitet haben. Wir können es kaum erwarten, euch zu zeigen, woran wir die ganze Zeit arbeiten.

Zum Co-Streaming und Video-on-Demand (VOD)

Beachtet bitte, dass diese Übertragung urheberrechtlich geschützte Inhalte (z. B. lizenzierte Musik) beinhalten kann, für die PlayStation keine Rechte hält. Wir freuen uns sehr über unsere fantastischen Co-Streamer und Inhalte-Ersteller, aber Lizenzvereinbarungen außerhalb unserer Kontrolle könnten mit Co-Streams oder VOD-Archiven dieser Übertragung im Konflikt stehen. Falls ihr plant, diese Übertragung als VOD zu speichern, um Zusammenfassungsvideos zu erstellen oder Clips oder Ausschnitte aus der Sendung erneut zu posten, dann raten wir dazu, auf urheberrechtlich geschützte Musik zu verzichten.