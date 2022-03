Hogwarts Legacy: Erstes Gameplay in Sonderfolge von State of Play

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Kaum ist die letztwöchige Ausgabe der Präsentationsreihe State of Play gelaufen, kündigt Sony die nächste an. Die widmet sich komplett einem Spiel, das noch nicht einmal ein First-Party-Titel ist: Die Harry Potter-Versoftung Hogwarts Legacy von Avalanche Software wird am 17. März um 22 Uhr im Stream auf Twitch und Youtube im Rampenlicht stehen.

Die Präsentation soll 20 Minuten dauern und rund 14 Minuten Gameplay von der PS5-Fassung zeigen und schließlich mit ein paar Einblicken von Mitgliedern des Entwicklers enden. Anschließend soll es zudem noch auf dem offiziellen Playstation Blog zusätzliche Infos zum Open-World-Titel geben.