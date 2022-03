GG-Blitzaktion: Gewinnt 3x Two Point Hospital mit allen DLCs

Vollversorgung für virtuelle Ärzte

Teaser Der neue DLC zur Krankenhaus-Simulation lässt euch eure eigene Ambulanzwagen-Flotte aufbauen. Wir haben drei rundum-sorglos-Pakete, die wir heute unter euch verlosen.

Am heutigen Dienstag ist mit Rasante Rettung die neueste Erweiterung für die Krankenhaus-Simulation Two Point Hospital erschienen. Gut, Simulation klingt jetzt so trocken und ernst, aber in eurem virtuellen Krankenhaus geht es dank herrlich albernem Humor alles andere als langweilig zu. Da bildet auch die neue Erweiterung keine Ausnahme. Ihr baut eine eigene Flotte an Ambulanzfahrzeugen auf, die jeweils für bestimmte Notfälle geeignet und ausgebildet sind. Wann immer eine Warnung über das System reinkommt, muss es schnell gehen: Um eure Patienten rechtzeitig zu holen, müsst ihr alle Hebel in Bewegung setzen. Spaßige Momente und jede Menge Chaos sind also garantiert.

Wenn ihr nun Lust bekommen habt, zum Krankenhausdirektor aufzusteigen, haben wir in Zusammenarbeit mit Sega ein ganz besonderes Gewinnspiel für euch parat. Wir verlosen nämlich nicht nur Rasante Rettung, sondern greifen ganz tief in die Krankenkasse: Wir haben insgesamt drei Steam-Keys für das Hauptspiel mitsamt aller DLCs und dazu noch jeweils drei Keys für die neue Erweiterung. Ihr bekommt also ein rundum-Sorglos-Paket für eure spielerische Gesundheit.

Wie bei einer kniffligen Diagnose müsst ihr euch aber auch heute etwas ins Zeug legen, um eine Chance auf den Gewinn zu haben. Aber keine Sorge, die Aufgabe ist schnell und einfach zu bewältigen: Erzählt uns einfach per Kommentar, warum gerade ihr der richtige Kandidat für den Preis seid. Ob wegen persönlichen Erlebnissen im Krankenhaus, dem Kindheitstraum, Rettungswagenfahrer zu werden oder aus anderen Gründen – es gibt keine falschen Antworten. Außerdem müsst ihr euch an den Einsendeschluss halten, um wirklich eine Chance auf den Gewinn zu haben. Konkret habt ihr bis zum heutigen Dienstag, dem 15.3.2022, um 23:59 die Möglichkeit, an dieser Blitzaktion teilzunehmen.

Wir wünschen schon einmal allen Teilnehmern viel Erfolg!