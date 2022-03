Montagmorgen-Podcast #435

Teaser Nach einem Kino-Besuch ist Dennis in heldenhafter Stimmung und Hagen lässt sich mitreißen. Für euch bedeutet das einen unterhaltsamen Podcast an diesem schönen Montagmorgen.

Selbst jüngere Generationen haben einige Versionen von Batman erleben dürfen. Im Internet sind viele Stimmen voll des Lobes zur neuen Verfilmung mit Robert Pattinson in der Hauptrolle. Wir haben nun einen Insider in der Redaktion, der den Streifen gesehen hat und seine ungefilterte, Spoiler-freie Meinung kundtut. Doch freilich soll dies nicht das einzige Thema sein, das Hagen und Dennis heute besprechen. Neben einer prall gefüllten Vorschau geht es um schweigsame Anime-Helden und auch eine User-Frage wird beantwortet. Nicht aber, weil wir keine Lust auf mehr gehabt hätten. Es gab einfach nur eine. Wirklich, kein Witz! Da muss sich etwas ändern, also lasst uns gerne in den Kommentaren wieder ein paar mehr Fragen da.

Die Timecodes des heutigen MoMoCas: