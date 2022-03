PM: Werdet mit Freeletics so fit wie Aloy und gewinnt! (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Um für die Gefahren in Horizon Forbidden West gewappnet zu sein, muss Aloy über besonders viel Fitness verfügen. Die riesigen Maschinenwesen sind gnadenlos und verlangen der mutigen Heldin alles ab. Seid ihr genauso fit wie Aloy und könnt den Maschinen trotzen? Freeletics veranstaltet eine große Fitness-Challenge, bei der ihr gegen einige der gefährlichsten Maschinen im Spiel antreten könnt.

Jede Woche könnt ihr in der Training Journey “Defeat the Machines” gegen eine Maschine aus Horizon Forbidden West antreten, um eure Kräfte zu messen. In Vorbereitung darauf bietet Freeletics zahlreiche Trainings an, die speziell zur Vorbereitung auf diese harten Kämpfe ausgelegt sind. HIIT-Workouts, Cardiotraining und noch viel mehr: Innerhalb von vier Wochen führt euch die Training Journey durch abwechslungsreiche Workout-Sessions die euch fit für den Abschluss der Journey und den Boss-Fight mit der vierten und stärksten Maschine machen.

Ihr wollt so schnell, stark und geschickt wie Aloy werden? Dann startet am besten noch heute mit der Horizon Training Journey von Freeletics und werdet Woche für Woche fitter! Insgesamt gibt es 12 Sessions, die euch für jeweils 30 Minuten ganz schön ins Schwitzen bringen. Dabei ist es ganz egal, ob ihr bereits Sportskanonen seid oder das erste Mal loslegen möchtet: Dank Schritt-für-Schritt Erklärungen beherrscht ihr schon bald die Grundlagen und baut eure Fitness weiter aus.

Woche 1

Der Coach nutzt diese Woche, um eure Leistung zu testen. Zeigt was ihr drauf habt!

Woche 2

Euer Coach erhöht die Intensität des Trainings schrittweise, um eure Fitness zu erhöhen.

Woche 3

Nutzt eure verbesserte Kraft, Schnelligkeit und die neuen Fähigkeiten, um noch härtere Workouts in Angriff zu nehmen.

Woche 4

Endspurt! Nutzt all eure neuen Fähigkeiten, um auch die letzte Maschine zu besiegen!

Während der vierwöchigen Training Journey mit Freeletics erwarten euch vier gefährliche Maschinen, die es mit neuen Skills und jeder Menge Fitness zu besiegen gilt. Wie viele könnt ihr schlagen?

Woche 1: Gräber

Schwierigkeitsstufe: Einfach

Der Gräber macht seinem Namen alle Ehre und stellt sich euch als Erstes in den Weg. Er zählt eher zu den kleineren Maschinen, doch ihr solltet seine Raffinesse nicht unterschätzen. Trainiert eure Ausdauer und eure Reflexe, um eine Chance gegen diese besondere Maschine zu haben.

In den kommenden Wochen gibt es insgesamt 4 Maschinen zu bekämpfen. Jede von ihnen stellt eine große Herausforderung dar. Kannst du alle besiegen?

Laufzeit: Ab sofort bis 13. April 2022

Ihr habt euch schon aufgewärmt und seid bereit, gegen die erste Maschine zu kämpfen? Vielleicht wollt ihr vorher ja auch noch eine Trainingseinheit absolvieren, um wirklich fit in die Challenge zu starten. Unter allen Teilnehmern, welche die Training Journey innerhalb des Teilnahmezeitraums abgeschlossen haben, verlost Freeletics eine PS5 und eine Horizon Forbidden West Collector’s Edition. Ganz egal, wo euer Fitnesslevel ist:

Startet jetzt die Defeat the Machines Challenge!

Hier für die Aktion anmelden & die Challenge mit einem Free Trial starten

Freeletics Training Journey absolvieren und jede Woche eine neue Maschine bekämpfen

Mit etwas Glück gewinnen

Die Teilnahme ist nur mit “Coach” oder “Training & Nutrition Bundle” über Freeletics möglich. Wenn ihr euch über den Link in diesem Artikel oder auf unserer Webseite anmeldet, erhaltet ihr eine 30-tägige Mitgliedschaft für eines der beiden Pakete kostenlos und könnt sofort eure erste Maschine bekämpfen.

Ausrichter ist Freeletics, Teilnahmebedingungen gelten.

Unter allen Teilnehmer, die ihre Horizon Training Journey abschließen und alle Maschinen besiegen, werden tolle Preise zu Horizon Forbidden West verlost!

Platz 1

Platz 2 & 3

