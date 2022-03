Horizon: Freeletics-Herausforderung lässt euch fit wie Aloy werden

PS4 PS5

Seit einigen Wochen könnt ihr in Horizon - Forbidden West (im Test, Note: 9.0) den verbotenen Westen erkunden. Nun hat sich Sony mit der Fitness-Plattform Freeletics zusammengetan, um einen Trainings-Plan auf Basis des Playstation-Exklusivtitels zu erstellen. Wenn ihr an dem vierwöchigen Event teilnehmt, tut ihr nicht nur etwas für eure Gesundheit, ihr habt auch die Chance auf einen von den folgenden Gewinnen:

1. Platz: PlayStation 5, Horizon - Forbidden West Collector’s Edition, Wasserdichte Tasche, Tallneck Wasserflasche, Freeletics Essentials Trainingsmatte, Springseil, Gymbag, Widerstandsband & recyceltes Trainingshandtuch

PlayStation 5, Horizon - Forbidden West Collector’s Edition, Wasserdichte Tasche, Tallneck Wasserflasche, Freeletics Essentials Trainingsmatte, Springseil, Gymbag, Widerstandsband & recyceltes Trainingshandtuch 2. und 3. Platz: Horizon Forbidden West (Digital Standard Edition) für PS4 & PS5, Wasserdichte Tasche, Tallneck Wasserflasche, Freeletics Essentials Trainingsmatte, Springseil, Gymbag, 25 Euro Freeletics Essentials Shop-Gutschein

Die Training Journey, wie Freeletics das Programm nennt, hört auf den Namen "Defeat the Machines". Ihr müsst durch Übungen virtuelle Maschinen besiegen, wer nun an Ring Fit Adventure denkt wird wohl nicht ganz falsch liegen, auch wenn das Horizon-Event deutlich weniger interaktiv sein dürfte. Anmelden könnt ihr euch hier für Freeletics und die Horizon-Aktion, allerdings sollte dazu gesagt werden, dass das Programm Geld kostet. Dank einem kostenlosen Testzeitraum von 30 Tagen könnt ihr Defeat the Machines aber bis zum Ende am 14. April 2022 durchspielen.