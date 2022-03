System Shock 3: Warren Spector nicht mehr beteiligt

PC XOne PS4 MacOS

In einem jüngsten Interview mit VentureBeat sprach Warren Spector über den Stand von System Shock 3 und die Entwicklung seines Studios Otherside Entertainment. Die Spieleschmiede gründete er gemeinsam mit Paul Neurath, der auch bei Looking Glass Mitgründer war. Otherside Entertainment musste sich 2020 verkleinern. Spector sprach dabei auch über das Spiel in einem ganz neuen Universum, an dem er aktuell arbeitet.

Im Mai 2020 kündigte Otherside an, dass der chinesische Technik-Gigant Tencent "das System-Shock-Franchise weiterbringen" wird. Die Ankündigung ließ Interpretationsspielraum, wie es mit der Entwicklung weitergeht. Auf System Shock 3 angesprochen, wählte Spector exakt dieselben Worte erneut und ergänzte: "Es liegt bei [Tencent], zu sagen, was sie sagen wollen. Ich kann dazu nicht viel klarstellen." Er machte aber doch deutlich, dass seine Beteiligung an dem Projekt zu einem Ende kam. Auf die Frage, wie lange er an System Shock 3 gearbeitet habe, antwortete er: "Wir haben 2018 und 2019 daran gearbeitet. Das war's ."

Trotz des Rückschlags gibt sich Spector im Interview weiterhin leidenschaftlich:

Das ist nicht nur eine Art, meine Miete zu zahlen. Es ist eine Karriere. Ich dachte immer, das Spiele wichtig sind. Ich weiß noch, wie ich bei Origin gesehen habe, was Richard Garriot und Chris Roberts gemacht haben, Paul [Neurath] und Doug Church und das Team hinter Underworld und System Shock. Ich dachte, wir werden die Welt verändern. Nicht wir selbst taten das, aber Videospiele haben die Welt verändert. Wir haben gewonnen. Es gibt noch so viel zu entdecken. Es ist nicht schwer, weiter zu machen.

Zu seinem neuen Projekt ließ er verlauten, dass er mit einem der besten Teams daran sitze, mit dem er je gearbeitet habe. Er möchte damit den "nächsten Schritt" im Genre der Immersive Sims gehen. Es werde "viel Varianz geben in dem, was ihr tun könnt und was wir von euch verlangen, zu tun." Wie das neue Spielprojekt finanziert wird, darüber konnte Spector nicht reden. Er gab aber an, aktuell keine Sorgen wegen des Geldes zu haben. Das vollständige ausführliche Interview findet ihr unten in den Quellen verlinkt.