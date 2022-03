Alle Mann auf Steam Deck?

Teaser Mit dem Steam Deck könnt ihr die Titel aus eurer Steam-Bibliothek (zumindest einen Teil davon) flexibel auf einem Handheld spielen. Reizt euch dieses Verkaufsargument?

Update mit dem Ergebnis:

Von allen Teilnehmern der Umfrage sind 18 Prozent fest entschlossen, sich das Steam Deck zu holen, ob nun aufgrund technischer Faszination, wegen ihres Potentials als portabler Emulator oder wegen der Aussicht darauf, die eigene Steam-Bibliothek unterwegs zu nutzen. 15 Prozent sind sich dagegen noch unsicher, ob sie zuschlagen sollen. Der größte Teil von 67 Prozent jedoch sieht für sich keinen Bedarf oder befürchtet, dass er die Hardware zu selten nutzen würde. Immerhin jeder Dritte unter den Umfrageteilnehmern (wobei die GG-Userschaft im Schnitt erfahrungsgemäß PC-affin ist) sieht demnach einen Reiz im Handheld-PC von Valve. Es wird spannend, zu sehen, ob Valve mit dem Steam Deck erfolgreich die angepeilte Marktnische besetzt.

Nein 67% Ja 18% Ich schwanke noch 15%

Ursprünglicher Text:

Valve hat das Steam Deck veröffentlicht und zumindest einige Vorbesteller konnten bereits ihren Handheld-PC ausprobieren. Auch Jörg hat seine Praxis-Erfahrung mit dem Steam Deck ausführlich in Videoform vorgestellt.

Dem Steam Deck ergeht es nicht besser als anderer Hardware während der Chip-Krise im Zuge der Pandemie: Die Bestände sind knapp und so müssen sich Interessierte in Geduld üben – selbst, wenn sie vorbestellt haben. Doch die entscheidende Frage ist: Findet ihr das Steam Deck verlockend? Habt ihr schon vorbestellt oder wollt in jedem Fall irgendwann zuschlagen, wenn es verfügbar ist? Seht ihr für euch gar keinen Bedarf oder seid ihr noch unsicher, ob ihr euch den Handheld von Valve anschaffen wollt? Verratet es uns in der unten stehenden Umfrage und erleuchtet uns in den Kommentaren, was für euch der große Reiz des Steam Decks ist oder warum es euch nicht abholt.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Ihr könnt auch Vorschläge in die Kommentare posten, wobei sich die Auffindbarkeit enorm verbessert, wenn das Wort "Vorschlag" auch im Kommentar vorkommt. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.