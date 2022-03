Spieleveteranen-Podcast #259: Horizon - Forbidden West

Teaser Jörg und Heinrich erzählen gemeinsam mit Gastveteran Anatol Locker ausführlich von ihrer Reise in den verbotenen Westen.

Wer eine Reise in den gefahrvollen verbotenen Westen tut, ist froh um jeden freundlichen Begleiter. Umso mehr wissen Heinrich und Jörg es zu schätzen, dass Anatol Locker zur Analyse des Open-World-Titels Horizon Forbidden West dazustößt. Der hat schon im Vorgänger Zero Dawn etliche Stunden mit Heldin Aloy verbracht und war extrem gespannt auf den zweiten Teil. Aber bevor die drei von der Jagd auf Maschinenwesen in prächtigen Landschaften schwärmen (und auch so manches Detail kritisieren), gibt es zunächst die volle Ladung an aktuellen Branchen-News und Spieleindrücken; dabei stehen Jörgs Erfahrungen mit dem neuen Steam Deck im Mittelpunkt.

Die Folge 11-2022 (#29) der Spieleveteranen wurde am 9.3.2022 aufgenommen und hat eine Laufzeit von 1:43:50 Stunden.