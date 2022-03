PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 14. bis zum 18. März (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen bei Next Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Grand Theft Auto V (Xbox Series X|S)

Optimiert für Xbox Series X|S – Setz Deine Reise in Grand Theft Auto V und GTA Online jetzt auch auf Xbox Series X|S fort. Du kannst direkt an Deine bisherigen Fortschritte anknüpfen und Deinen Spielstand im Story-Modus von GTA V, Deine Online-Charaktere und Deinen Spielfortschritt einmalig auf die Konsole transferieren.

The Mooseman (Xbox Series X|S)

Optimiert für Xbox Series X|S – Du bist ein Elchmensch, und kannst Dinge sehen, die für durchschnittliche Menschen unsichtbar bleiben. Mithilfe Deiner Begabung und einer gehörigen Portion Listigkeit begibst Du Dich auf eine mystische Reise und durchquerst die drei Ebenen der Schöpfung. In der ersten Ebene – der Unterwelt – betrittst Du das Reich der Geister. Doch sie ist nur der Anfang …

Phantom Breaker: Omnia

Phantom Breaker: Omnia ist ein schneller 2D-Fighter im Anime-Stil, in dem 20 einzigartige Charaktere gegeneinander antreten, um sich ihre größten Wünsche zu erfüllen. Die Wahl zwischen drei grundsätzlich verschiedenen Kampfstilen macht die Herausforderungen sowohl für erfahrene Spieler*innen als auch Neulinge interessant.

Paradise Killer

Die Idylle der Paradies-Insel wurde durch einen mysteriösen Mord gestört. Du schlüpfst in die Rolle der smarten Ermittlerin Lady Dove Dies und begibst Dich auf die Spurensuche. In diesem Open World-Adventure folgst Du Spuren, verhörst Verdächtige und fällst ein Urteil über Schuld und Unschuld.

Tunic

Als mutiger kleiner Fuchs erlebst Du das Abenteuer Deines Lebens. Im Zuge Deiner Reise erkundest Du eine atmosphärische und isometrisch gestaltete Welt voller Legenden, antiker Kräfte und gefährlicher Monster.

The Wanderer: Frankenstein’s Creature

Der Ursprungsmythos von Dr. Frankenstein wird durch die unschuldigen Augen seiner Schöpfung aus einem ganz anderen Blickwinkel dargestellt. Als jene Kreatur bist Du ein Wanderer ohne Erinnerung oder Vergangenheit – eine neue Seele in einem künstlich geschaffenen Körper. Du formst das Schicksal dieser Kreatur, die weder Gut noch Böse kennt, indem Du eine weitläufige Welt voller Freude und Leid erkundest.

Wordbreaker by Powgi

Wordbreaker ist das nächste Knobel-Rätsel von Powgi. Du kannst den Code nur knacken, wenn Du neue Wörter aus den Buchstaben bildest und sie an die richtige Stelle rückst. Als Belohnung winkt ein herrlich doofer Witz und Humor!

Royal Frontier

Die Planwagen sind beladen und eine entschlossene Gruppe von Siedler*innen ist bereit loszuziehen. Doch auf dieser Reise lauern jede Menge Gefahren, weshalb sich die wehrlosen Reisenden an Dich wenden und Schutz suchen. Stelle Deine Truppe daher mit viel Bedacht zusammen, bevor Du Dich über die Karte im Stile eines klassischen Brettspiels bewegst und gefährliche Monster bekämpfst.

Monster Energy Supercross 5

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Das offizielle Spiel zur Monster Energy AMA Supercross-Meisterschaft ist zurück und sorgt für frische Herausforderungen. Du begibst Dich im neuen Karrieremodus auf den langen, steinigen Weg zur Weltmeisterschaft, stellst Deine Fähigkeiten auf den Prüfstand und wirst zum Champion. In der Special Edition erhältst Du nicht nur Zugriff zum Season Pass, sondern spielst das Game auch drei Tage früher dank Early Access.

Shredders

Xbox Game Pass – Dieses Snowboarding-Event der Extraklasse steckt voller Liebe zum Sport. Zeige Deine verrücktesten Tricks, um Dir als Gastfahrer*in Zugang zu einem exklusiven Snowboard-Event zu erfahren. Um zu beweisen, dass Du der Herausforderung gewachsen bist, meisterst Du waghalsige Fahrstile wie Parkriding, Buttering, Rails und Massive Kickers. Zögere nicht und verdiene Dir Deinen Platz in den Reihen der Snowboard-Elite.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Die Erinnerungen an unzählige Gefahren sind tief in Deinem Herzen verborgen. Du schlüpfst in die Rolle von Jack, der all diesen zahlreichen Gefahren trotzt, um dem bedrohten Königreich Cornelia das Licht der Kristalle zurückzubringen. Schnapp Dir die Digital Deluxe Edition und sichere Dir den Season Pass mit drei Tagen Early Access ab dem 15. März. Oder Du spielst jetzt bereits die Demo-Version und überträgst Deinen Fortschritt pünktlich zum Release.

Who Pressed Mute on Uncle Marcus?

Hier treffen Familien-Spieleabend und packende Krimihandlung aufeinander. Du schlüpfst in die Rolle von Abby, die jedes Jahr am traditionellen Familienquiz teilnimmt. Doch dieses Mal ist alles anders: Jemand hat Onkel Marcus vergiftet! Nun ist es an Dir, den Hinweisen zu folgen und wichtige Entscheidungen zu treffen, um die Wahrheit herauszufinden und Marcus zu retten.