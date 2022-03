PC XOne Xbox X PS4 PS5

Die letzten Wochen wurden zwei Themen oft ausführlich erwähnt, sei es im Podcast oder in Form von Artikeln aller Art: Elden Ring und der Krieg in der Ukraine. Da ist es wenig verwunderlich, dass sich diese Themen auch in den aktuellen Lesetipps wiederfinden. Doch auch abseits dieser Themen finden sich vielleicht für euch interessante Lesehappen, wie das Metaverse, ein neuer Podcast oder das Spielen mit Microsoft-Excel.

Tiktok-Videos zeigen auf vielfältige Weise, wie man in "Elden Ring" das Zeitliche segnen kann

derstandard.at am 04.03.2022

Aktuell läuft nicht nur das sehr unterhaltsame LetsPlay von Jörg, es gibt auch eine Vielzahl von Videos im Internet zu Elden Ring. Hier findet sich eine Sammlung von Videos über das mögliche Scheitern in Elden Ring.

Große Füße, seltsame Artefakte – oder man stellt sich einfach blöd an: Tiktok-Videos zeigen, wie vielfältig man in "Elden Ring" scheitern kann.

Das mit viel Spannung erwartete Computerspiel Elden Ring spaltet nach wie vor die Gemüter, sammelte es doch in Fachmedien Rekordbewertungen und wird schon jetzt als "Spiel des Jahres" gehandelt, während die Gamerinnen und Gamer diese Euphorie nicht zu hundert Prozent teilen: Sie bemängeln vor allem technische Pannen, die beim hochgelobten Action-Rollenspiel zunehmend für Frust sorgen.

Metaverse: Große Neugier auf das Unbekannte

game.de am 26.01.2022, von Martin Puppe

Vielleicht hat der eine oder andere bereits den Begriff Metaverse von der Firma Meta (ehemals Facebook) gelesen. Meta pumpt nicht geringe Mengen an Geld in das Projekt, doch wie sieht die Einschätzung aus, ob sich das Projekt lohnt?

Mehr als 24 Millionen Deutsche können sich vorstellen, das Metaverse in Zukunft zu nutzen, aber ... 6 von 10 Deutschen haben bisher noch nichts davon gehört.

Das größte Interesse beim Metaverse besteht an der Kommunikation mit anderen, dem gemeinsamen Spielen sowie an virtuellen Events.



Ukraine-Krieg: Games-Branche im Cancel-Rausch (Fröhlich am Freitag)

gameswirtschaft.de am 04.03.2022, von Petra Fröhlich

Aktuell kommt man nur durch absolutes Ignorieren jeglicher Pressemeldungen um das Thema Ukraine-Krieg herum. Immer wieder liest man von Firmen dass sie sich eigenständig aus Russland zurückziehen oder anderweitig ihren Unmut zum Ausdruck bringen. Ist das alles gut oder sinnvoll?

Nach einer Woche Krieg in der Ukraine ist die Welt eine andere – das hat zwangsläufig auch Auswirkungen auf die Games-Industrie ... beim Rumzappen landete ich am Dienstagabend zufällig beim Premium-Sender RTL Nitro. Laut Einblendung sollte zu diesem Zeitpunkt der 007-Klassiker Liebesgrüße aus Moskau laufen. Mein Bond-geschultes Auge analysierte allerdings messerscharf: ‚Moment, fehlt da nicht Sean Connery?‘ Und tatsächlich hatten sich die Programmplaner kurzfristig entschieden, stattdessen Im Geheimdienst ihrer Majestät mit One-Hit-Bond George Lazenby zu programmieren. Aus Gründen.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: Lenhardts Nachtwache: Scheidungstipps für Spiele-Publisher

gamersglobal.de am 07.05.2010, von Heinrich Lenhardt

In letzter Zeit kam es zu vielen Einkäufen in der Gaming-Branche. So wurde zum Beispiel Bungie von Sony gekauft. Bungie wurde jedoch nicht das erste Mal eingekauft und vielleicht auch nicht das letzte Mal. Zuvor kaufte Microsoft Activision Blizzard. Falls diese "Vermählungen" nicht für die Ewigkeit sind, sollte man über eine gute Scheidung nachdenken.

Microsoft hat in den letzten Jahren eine deprimierende Einschläferungspolitik bei seinen Spieleentwicklungsstudios an den Tag gelegt. Von Digital Anvil bis Ensemble Studios, die Liste der Dichtgemachten und ihrer unvollendeten Projekte ist lang (… ausgerechnet die gemütliche Flop-Werkstatt Rare hat bislang überlebt).

Die heißeste Spieleplattform des Jahres ist Microsoft Excel

superlevel.de am 27.10.2021, von Florian Zandt

Wenn wir heute nach Spielen am PC suchen, nutzen wir meistens Steam oder ähnliche Plattformen. Kaum ein Spiel am PC wird noch ohne Steam, GOG oder Epic vertrieben beziehungsweise darüber gestartet. Kleinste Spiele können aber auch in Microsoft-Excel gezockt werden.

Selbst Indiespiele werden immer hardwarehungriger. Für die Nische der Office Games brauchen Spieler*innen nur ein PDF- oder ein Tabellenkalkulationsprogramm – und die Entwickler*innen einen langen Atem und hohe Frustrationstoleranz.

Podcast-Tipp: Geschichten aus der Geschichte

geschichte.fm

Eine eingetrudelte Empfehlung für einen Podcast. Ich zitiere hier einfach mal den Tippgeber. Die gemeinte Folge beschäfitgt sich mit Tetris.

Letztlich dachte ich bei meinem Einschlafpodcast, dass die aktuelle Episode auch was für GamersGlobal wäre. Zwar weder zum Lesen, noch zum Schauen, aber durchaus empfehlenswert, und auch einem Spielethema anverwandt. Nebenbei auch eine subtile oder gar subversive Methode, den Podcast der Leserschaft aufzudrängen (ich denke, er fände da Abnehmer).

Video-Tipp: Die Gaming-Disorder-Krankheit

arte.tv

Hier kommt der nächste eingereichte Tipp. Ein kurzer Beitrag von Arte über die Gaming-Disorder-Krankheit.

Fast jeder zweite Deutsche spielt auf dem Handy, Tablet oder Computer. Damit einher geht eine große Debatte: Ab wann ist das Zocken ungesund? Die Weltgesundheitsorganisation hat sich dazu jetzt positioniert: Exzessives Computer- oder Videospielen gilt von nun an als Suchtkrankheit und muss folglich therapiert werden. Doch nicht alle teilen diese Einschätzung.

Im Video: eiffel 65 - my console

Heute weniger ein klassisches Video, vielmehr ein eingereichter Musiktipp, passend zu unserem liebsten Hobby.



Der herzliche Dank des Lesetippteams geht dieses mal an die Tippgeber SupArai, grabolax und Falkenfreund. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Eine besondere Freude könnt ihr Q-Bert, Johannes, Jürgen und Necromanus machen mit euren Lesetipps und Videos für die nächste Ausgabe. Einfach eine Nachricht an uns und ihr lest euch das nächste Mal in der Danksagung.