Battle Brothers: Of Flesh and Faith: Kostenloser DLC erschienen

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Wie geplant veröffentlichten die Hamburger Entwickler von den Overhype Studios am 10.3.2022 den kostenlosen Battle Brothers: Of Flesh and Faith-DLC. Neben dem Zusatzinhalt gab es auch einen Performance- und Quality-of-Life-Patch für das Grundspiel. Zusätzlich überraschten die Entwickler mit einem begleitenden englischsprachigen Comic namens The Caretaker, mit Zeichnungen von Yuri Gamberoni und Texten von Casey Hollingshead. Der PDF-Download bietet eine gute Gelegenheit, euch schon einmal auf die neuen Hintergründe im Spiel einzustimmen.

Mit dem neuen DLC könnt ihr nun, auch wenn ihr lediglich das Grundspiel besitzt, verschiedene Söldnerhintergründe wählen. Es kommen mit den Oath-Takers und den Anatomists also zwei spielbare Fraktionen dazu. Habt ihr bereits den Warriors of the North-DLC, so wird mit den neuen Backgrounds die Wiederspielbarkeit noch einmal gesteigert. Die neuen Inhalte gibt es vorerst nur für PC, auf Steam oder GOG. In den nächsten Wochen sollen aber die aktualisierten Konsolenversionen folgen.

Solltet ihr Lust zum Austausch über Battle Brothers und vielleicht auch Interesse am Let's Play von GG-User Vampiro aktiv auf Twitch haben, so werft gerne einen Blick in die Battle-Brothers-Taverne hier im Forum für die Terminabstimmung.