Cities Skylines: Aufbauspiel feiert 7. Geburtstag / kostenlos bei Epic

Das Aufbauspiel Cities - Skylines feiert seinen siebten Geburtstag. Das direkt unter dieser News verlinkte Video zeigt euch, was in den sieben Jahren im Spiel alles passiert ist. Doch es gibt nicht nur Statistiken. Um den Meilenstein zu feiern, ist Cities - Skylines ab heute 17:00 Uhr für eine Woche kostenlos im Epic Games Store erhältlich. Im Frühjahr soll das Spiel außerdem auf Google Stadia veröffentlicht werden. In der PC-Version werden außerdem jedes Jahr am 10. März, also anlässlich des Geburtstags, Chirpie-Luftballons auftauchen.

Seit 15 Uhr läuft auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Paradox ein Jubiläums-Stream mit den Special-Guests Samantha Woods, Community-Manager von Colossal Order, und Erik Odeldahl, Creative-Director und Co-Founder von Fast Travel Games, die den kommenden Cities: VR-Titel entwickeln.