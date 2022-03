Trotz des minimalistischen Menüs, das zwischen retro und altbacken pendelt, ist der zweite Eindruck entscheidender. Damit meine ich das Herz dieses Spiels: Rennsport in seiner reinsten Form. In meinen 25 Jahren Rennspielerfahrung habe ich noch kein Game erlebt, welches das Fahrverhalten inklusive präziser Lenkung so perfekt abbildet. Und wo mir taktische Überholmanöver so viel Spaß machen.