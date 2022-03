PM: RPG Beat-Em-Up Young Souls verprügelt ab heute auf PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und via Game Pass fiese Goblins – mit 10 Prozent Launch-Rabatt! (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

RPG Beat-Em-Up Young Souls verprügelt ab heute auf PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und via Game Pass fiese Goblins – mit 10 Prozent Launch-Rabatt!

– Zwei Außenseiter trotzen surrealen Gefahren, um ihren geliebten Ziehvater und die ganze Welt zu retten –

PARIS – 10. März 2022 – Der Publisher The Arcade Crew und die Entwickler 1P2P Studio haben heute Young Souls, ein Koop-fähiges RPG-Beat-Em-Up auf Steam, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 und via Game Pass für Xbox & PC veröffentlicht. In den Hauptrollen sind zwei Teenager, die diejenigen, die ihnen etwas bedeuten – und nebenbei noch die ganze Welt – vor einer Armee von Goblins retten. Agile Kämpfer und Kämpferinnen können bis zum 17 . März zudem auf allen Plattformen einen Rabatt von 10 Prozent auf den Startpreis von 24,99 Euro ergattern (PlayStation-Abenteurerinnen und -Abenteurer benötigen ein Konto bei PS+, um den Rabatt zu erhalten). Der Titel ist über die Abwärtskompatibilität auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S spielbar.

Young Souls erzählt die Geschichte von Jenn und Tristan, Zwillinge, die von einem fürsorglichen Wissenschaftler aufgenommen wurden und nun auf der Suche nach ihrem mysteriöserweise verschwundenen Vormund sind. Nachdem sie ein Portal zu einer anderen Welt, hinter dem unglaublich mächtigen Kräfte lauern, entdeckt haben, greifen die Zwillinge zu den Waffen, um ihren Beschützer und die Welt, wie wir sie kennen, zu retten. Der passende Launch-Trailer begleitet die beiden auf ihrer Reise:

Die Features von Young Souls :

Noch mehr Neuigkeiten zu Young Souls gibt es auf der offiziellen Website , außerdem kann man auf Twitter via @1P2PStudio folgen. Das komplette Line Up von The Arcade Crew befindet sich auf TheArcadeCrew.com oder ebenfalls auf Twitter via @TheArcadeCrew .

Über The Arcade Crew

The Arcade Crew hat ihren Sitz in Paris als eigenständige Abteilung von Dotemu. Der Boutique-Publisher widmet sich der Produktion und Veröffentlichung großartiger Originalspiele mit Retro-Feeling von kleinen Kreativteams. Die Crew ist begeistert, neue Talente zu entdecken und zu fördern und eine echte Community rund um klassisch inspirierte Titel zu schaffen. Kontaktiert uns unter thearcadecrew.com und folgt uns auf Twitter via @thearcadecrew .

Über 1P2P Studio

1P2P wurde 2017 von Jérôme Fait und Baptiste Martin, ehemaligen Ankama-Entwicklern, gegründet. Auch wenn Young Souls ihr erstes Spiel als Indie-Studio ist, haben diese großartigen Jungs bereits mehr als 12 Jahre Erfahrung in der Videospielindustrie gesammelt. Sie stecken beide hinter Inside My Radio – dem Gewinner des Ludum Dare 23.