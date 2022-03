Obi-Wan Kenobi: Erster Trailer zur Realserie erschienen

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Bereits am 25. Mai soll die die neue Star Wars-Realserie mit dem Titel Obi-Wan Kenobi bei Disney+ erscheinen. Die Hauptrolle des Obi-Wan Kenobi übernimmt wie bereits in der Prequel-Trilogie Ewan McGregor. Aber auch Hayden Christensen und Joel Edgerton werden ihre bekannten Figuren wieder aufnehmen.

Jetzt ist zu der Serie ein erster Trailer erschienen, den ihr euch im Anschluss an die News in der deutschsprachigen Fassung anschauen könnt. In den Quellenverweisen ist zusätzlich der englischsprachige Trailer abrufbar.

Die Handlung spielt wenige Jahre nach dem Kinostreifen Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith. Die Jediorden existiert nicht mehr und die wenigen überlebenden Jedi verstecken sich überall in der Galaxis vor dem Imperium. Dabei hat Obi-Wan Kenobi die Aufgabe, den jungen Luke Skywalker auf dem Planeten Tatooine zu beschützen. Dabei ist aus dem Trailer ersichtlich, dass der „alte Ben“ von Inquisitoren des Imperiums gejagd wird und auch Darth Vader könnte ihm auf die Spur kommen.