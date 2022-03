Krieg in der Ukraine: Sony setzt Verkäufe in Russland aus

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Noch immer herrscht in der Ukraine Krieg mit russischen Truppen, was bereits einige Wirtschaftssanktionen für Putins Regierung und Volk nach sich gezogen hat. Und auch diverse Videospielstudios haben ihre Konsequenzen gezogen. EA hat russische Teams aus FIFA 22 und NHL 22 entfernt, CD Projekt hat die Verkäufe in Russland und Belarus gestoppt, 11 Bit Studios spenden die generierten Einnahmen aus Verkäufen von This War of Mine an ukrainische Hilfsorganisationen. Dazu haben diverse Unternehmen ihren Betrieb in Russland eingestellt, wie Coca-Cola, McDonald's, Pepsi, Burger King, Pornhub und viele mehr.

Nun hat sich ein weiteres Videospiel-Unternehmen zu Wort gemeldet und stoppt den Betrieb in Russland. Sony setzt bis auf weiteres Hardware- und Software-Lieferungen aus, außerdem ist Gran Turismo 7 in Russland nicht veröffentlicht worden und auch der Playstation Store wurde vom Netz genommen. Weiter hat das Unternehmen bekannt gegeben, eine Spende von 2 Millionen US-Dollar an die United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) und die Hilfsorganisation Save the Children zu leisten, um bedürftigen Bürgern in der Ukraine zu helfen.