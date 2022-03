PM: Mit Gundam Evolution hält 2022 Free-to-Play-Ego-Shooter-Action auf PS5 und PS4 Einzug (Sony Playstation Blog)

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Piloten aller Spielstärken aufgepasst! Der Online-Exklusivtitel Gundam Evolution erscheint 2022 für PlayStation 5 und PlayStation 4. Erringt den Sieg auf dem Schlachtfeld in diesem neuen Free-to-Play-Ego-Shooter, in dem die Spieler in zielbasierten 6-gegen-6-Kämpfen einen Mobile Suit aus der Gundam-Animeserie steuern.

Zu Beginn der Entwicklungsphase haben wir zwei Hauptkonzepte etabliert, die wir zu einem neuen Gundam-Spielerlebnis vereinen wollten: „Rasante und immersive Teamkämpfe in Mobile Suits“ treffen auf „die Möglichkeit, dass jeder Mobile Suits mit seinen einzigartigen Attributen, Fähigkeiten und Boost-Taktiken den Sieg erlangen kann“. Wir haben sehr hart an der Entwicklung dieses Titels gearbeitet und freuen uns schon, Freunde des Ego-Shooter-Genres und Gundam-Fans zusammenzuführen. Schaut euch unseren Ankündigungstrailer für die westliche Region an, der mit einem Remix der Titelmelodie von Gundam Evolution des weltberühmten DJs und Gundam-Fans Steve Aoki unterlegt ist!

Gundam Evolution ist ein Free-to-Play-Spiel und bietet anfangs 12 Mobile Suits, die von allen Spielern kostenlos gesteuert werden können. Jeder von ihnen bringt eine eigene Angriffs- und Unterstützungsausrüstung mit. Bei den zahlreichen Einheiten aus dem ganzen Gundam-Multiversum ist für jeden was dabei – von eingefleischten Fans des „Universal Century“ bis hin zu Spielern, die ein bisschen zusätzliches „Eisen“ in ihrem Blut haben. Die Spieler müssen sich nicht auf eine bestimmte Klassenrolle festlegen, sondern können sich den bevorzugten Suit aus ihrer Lieblingsserie aussuchen und ihren Spielstil an die Bedürfnisse des Teams anpassen.

Außerdem gewähren ein automatisches Reparatursystem (eine Funktion, die das Leben einer Einheit mit der Zeit wiederherstellt) und clever in der Umgebung platzierte „Repair Pods“ (Reparaturkapseln) den Spielern mehr Freiheiten in ihrer Teamaufstellung und den Kampfstrategien. Unsere intuitive Spielsteuerung wird von einem einzigartigen Boost-System ergänzt. Es bietet Spielern Zugriff auf geschickte Taktiken, die zur Manövrierbarkeit auf dem Schlachtfeld beitragen, schnelle Verstärkung für die Teams zulassen und in der Hitze des Gefechts sogar Ausweichen vor gegnerischen Angriffen ermöglichen.

Bevor ihr eure Rivalen herausfordert, sehen wir uns zunächst einmal die drei Arten von Kampfregeln an: Punkteroberung, Dominanz und Zerstörung.

Im Punkteroberung-Modus müssen Teams abwechselnd versuchen, sich wiederholende Kontrollpunkte zu besetzen. Dabei müssen die Spieler mit vereinten Kräften entweder zum nächsten Punkt übergehen oder die Verteidigungslinie unerbittlich aufrechterhalten, um zu gewinnen.

Im Dominanz-Modus steht noch mehr auf dem Spiel: Beide Teams kämpfen darum, die Kontrolle über drei Ziele zu erlangen, die per Zufall freigeschaltet werden. Es ist ein wilder Kampf um die Punkte auf einem Schlachtfeld, das sich ständig verändert.

Im Zerstörung-Modus werden die Teams in Angreifer und Verteidiger unterteilt und kämpfen darum, ihr Ziel entweder zu zerstören oder zu verteidigen. In diesem Spiel um Unterdrückung und Sabotage lässt sich das Blatt nur durch gute Zusammenarbeit wenden.

In jedem Modus können die Spieler irdische und interstellare Orte auf der Karte erkunden. Egal, ob sie eine Mondbasis überqueren oder in den Tiefen einer Rohstoffquelle auf der Erde zu den Waffen greifen – alle sechs Spieler müssen zusammenarbeiten und sich an jede Kampfsituation anpassen, um den Sieg zu erlangen.

Wir sind total aus dem Häuschen, dass wir den ersten kompetitiven Gundam-Online-Ego-Shooter entwickeln. Darüber hinaus freuen wir uns sehr, bekannt zu geben, dass die Veröffentlichung 2022 zeitgleich in Japan und Nordamerika (USA und Kanada) erfolgt. Außerdem planen wir bereits unsere Veröffentlichung im europäischen Raum, können euch zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch keine genaueren Details mitteilen. Wir wissen eure Unterstützung sehr zu schätzen und werden alle Einzelheiten zur Veröffentlichung in Europa bekannt geben, sobald sie feststehen. Vielen Dank fürs Lesen und wir hoffen, euch im Laufe des Jahres auf dem Schlachtfeld zu sehen!