PM: The DioField Chronicle für PS5 und PS4 angekündigt (Sony Playstation Blog)

Square Enix liefert eine düstere, immersive Story, die auf PS5 und PS4 zum Leben erweckt wurde. Wir präsentieren The DioField Chronicle mit seinen taktischen Echtzeit-Schlachten in einem neuen, strategisch komplexen Echtzeit-Kampfsystem. Die Anfänge eines neuen Strategie-RPG, welches von einem talentierten und erfahrenen Entwicklerteam kreiert wird. Das Team umfasst die Charakterdesigner Taiki (Lord of Vermillion III, IV) und Kamikokuryo Isamu (Final Fantasy XII, XIII) sowie die Komponisten Ramin Djawadi and Brandon Campbell (Game of Thrones).

The DioField Chronicle ist eine epische Geschichte über Krieg und Ehre. Es bietet eine einzigartige und wunderschöne Welt, die Fantasy, mittelalterliche und moderne Einflüsse mit einem komplexen und innovativen Echtzeit-Kampfsystem vereint.

Die Kämpfe in diesem Spiel werden durch eine Echtzeit-Beurteilung der Schlachtfeldbedingungen und dem Erteilen von ausschlaggebenden Befehlen bestimmt, welche die Stärken und Schwächen eurer Truppen nutzen, um euch einen Vorteil gegenüber eurem Gegner zu sichern. Nutzt eure verschiedenen Fähigkeiten, Klassen und Ausrüstungen geschickt, um eure Mission abzuschließen.

Detaillierte Abbildungen der Umgebungen und Kulturen der Insel DioField werden mit einem einzigartigen visuellen Diorama-Stil vereint, um gemeinsam ein wunderschönes und gleichzeitig leicht zu verfolgendes Spektakel zu erschaffen.

Krieg schwebt unheilvoll über dem Festland von Rowetale … Das Imperium befehligt eine disziplinierte Armee und ist in der Kunst der modernen Magie bewandt, was es zu einer ernst zu nehmenden Bedrohung macht. Trotz der vereinten Stärke der Allianz waren sie machtlos gegenüber den Vorstößen des Imperiums.

Der Kontinent wurde von einem verheerenden Krieg zwischen dem Imperium und der Allianz verwüstet. Doch eine Nation blieb vom Chaos unbeeindruckt: das Königreich Alletain auf der Insel DioField an der nordwestlichen Küste von Rowetale.

Jade, die wertvolle Ressource, die als Quelle moderner Magie und Technologie genutzt wird, soll angeblich in Unmengen auf DioField zu finden sein, was sowohl die Aufmerksamkeit des Imperiums als auch der Allianz auf sich zieht. Dem Königreich Alletain schien vorherbestimmt zu sein, sein Land mit dem Blut der Schlacht zu tränken.

Das Königshaus Shaytham hat zweihundert Jahre lang über das Königreich Alletain und die Insel DioField geherrscht. Doch durch den wütenden Konflikt auf dem Festland wird ihre Position plötzlich in Ungewissheit gestürzt.

Eine Gruppe von Elitesöldnern, die sich selber Blue Fox nennen, erhebt sich inmitten der Flammen und des Chaos – und man wird noch in Jahrhunderten von dieser Legende erzählen.

Fredret – mit großer Stärke gesegnet und gewillt, die Nation zurück auf den rechten Pfad zu bringen

Iscarion – ein fortschrittlicher Denker mit einem großen und tugendhaften Herzen

Waltaquin – ein mächtiger Magienutzer mit ebenso überwältigendem Charisma

Andrias – das Köpfchen der Gruppe und immer bereits einen Schritt voraus

Wird der Name „Blue Fox“ Hoffnung symbolisieren oder finsterste Tragödie? Findet es heraus, wenn The DioField Chronicle im späteren Verlauf dieses Jahres für PS5 und PS4 erscheint.