PM: Valkyrie Elysium erscheint 2022 für PS5 und PS4 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Im neuesten State of Play von PlayStation konnten wir Valkyrie Elysium präsentieren, den Neuzugang in der hochgelobten Valkyrie-Reihe.

Die Valkyrie-Reihe zeigt das Ende der Menschheit und ihr Treffen mit den Göttern in einer einzigartigen Welt, die von der nordischen Mythologie inspiriert wurde.

Dieses spannende neue Action-RPG bringt die Reihe mit einem brandneuen, eigenständigen Abenteuer auf PS5 und PS4.

Valkyrie Elysium ist ein Action-RPG mit einer epischen Story, wunderschönen Umgebungen und einem neuen, schnellen Kampfsystem, das Strategie, Action und ein einzigartiges Kombo-System kombiniert, das euer Denk- und Reaktionsvermögen auf die Probe stellt.

Das Spiel spielt in der fernen Vergangenheit, in einer Welt, in der die Endzeit Ragnarök über den Welten droht.

Mit letzter Kraft erschafft der Allvater eine Botschafterin der Erlösung, eine einsame Walküre, die diese dem Untergang geweihte Welt retten kann. Als diese tapfere Kriegerin in dieses verfallene Land hinabsteigt, steht sie vor vielen Herausforderungen … und entdeckt die verborgene Wahrheit hinter der drohenden Zerstörung.

Was wird sie von dieser irrationalen Welt halten … und welches Ende wird sie für sie wählen?

Valkyrie Elysium baut auch Elemente des klassischen Gameplays der Valkyrie-Reihe ein, wie die Einherjar, rekrutierbare Krieger, die sich der Heldin anschließen und an ihrer Seite kämpfen, wenn sie gerufen werden. Außerdem ist es ein wunderschönes Spiel, mit unglaublichem Design, das den Geist der Reihe auf aufregende, moderne Art einfängt. Auf PS5 läuft es in 4K und 60 FPS und erschafft so ein Abenteuer, das wahnsinnig gut aussieht und sich auch so anfühlt.

Und wir müssen natürlich die Musik erwähnen. Motoi Sakuraba, der Komponist der Reihe, ist wieder mit dabei und am atemberaubenden Soundtrack des Spiels beteiligt. Rollenspiele sind immer besser mit einem starken Soundtrack, und dieser wird … na ja, Musik in euren Ohren sein.

Valkyrie Elysium wird 2022 für PS5 und PS4 veröffentlicht. Wir haben bald weitere Informationen zur triumphalen Rückkehr von Valkyrie in diesem Jahr, also haltet die Augen offen!