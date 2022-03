PM: GigaBash bringt dieses Jahr Multiplayer, Monster und Mayhem auf PS5 und PS4 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Habt ihr ihn heute bei State of Play gesehen? Den goldenen Drachen-Kaijū, der grünes Feuer spucken kann?! Das ist Rawa, auch als „Auslöschungsdrache“ bekannt und einer unserer neu enthüllten spielbaren Charaktere für das Spiel GigaBash.

Willkommen zu unserer kleinen Ecke im Internet. Wir sind Passion Republic Games, ein malaysisches Indiespiel-Start-up, und wir gewähren euch heute einen kleinen Einblick in GigaBash.

Haben wir nicht alle diese eine Kindheitsfantasie? Ihr wisst schon, die, in der wir so tun, als seien wir ein riesiges Echsenmonster, das eine Stadt aus gestapelten Zeitschriften angreift?

Und jetzt stellen wir das mit vier Spielern auf der Couch nach, wobei jeder Spieler als sein Lieblings-Kaijū spielt, während sie sich in einer voll zerstörbaren Stadt gegenseitig in Grund und Boden prügeln. Das ist kurz zusammengefasst GigaBash.

Wir haben uns von klassischen Tokusatsu-Charakteren wie Godzilla, Megazord und Ultraman sowie Spielen wie War of the Monsters und Power Stone inspirieren lassen. Das brachte uns zu einer Charakteraufstellung mit zehn einzigartigen Titanen, die jeweils einem bestimmten Kaijū- oder Helden-Typ entsprechen und einen eigenen Spielstil, Fähigkeitensatz und Kombos mit sich bringen. Wer wird euer Favorit sein?

Während ihr eure Gegner bekämpft, erhaltet ihr Giga-Energie, mit deren Hilfe ihr euch in eine überdimensionierte Version eurer selbst namens S-Klasse verwandeln könnt. Genießt diese Machtfantasie, während ihr beiläufig alles auf eurem Weg vernichtet. Doch damit noch nicht genug – schnappt euch den Ultimate Ball (ultimativen Ball), um eure Ultimativ-Fähigkeit zu entfesseln und eure Gegner mitsamt des ganzen Bezirks zu vernichten.

Was wäre ein Kaijū-Spiel ohne ein paar zusammenstürzende Gebäude? Aus diesem Grund haben wir jede Karte so entworfen, dass dort alles voll zerstörbar ist. Ihr könnt jedes Auto, jeden Bus oder gleich ein ganzes Bürogebäude zertrampeln, zerstören, hochheben und herumschleudern. Aber beschränken wir unsere Vorstellungskraft nicht nur auf Städte.

Ihr werdet in uralten Ruinen im Dschungel, in umstrittenen Militärbasen in der Wüste und an anderen Orten kämpfen. Jede Karte hat auch ihre ganz eigene Kartenmechanik, beispielsweise Vulkanausbrüche oder … eine Interkontinentalrakete?! Lauft!

Couch-Spiele sind das tägliche Brot in GigaBash, aber was, wenn ihr auch Wurst und Käse wollt? Dann wird es Zeit für den Online-Modus, in dem ihr gegen andere Spieler auf der ganzen Welt antreten könnt. Es gibt auch einen „Competitive Play“-Modus (Kompetitiv-Modus). Darin könnt ihr die globale Rangliste erklimmen, indem ihr im Duell gegen andere Spieler antretet, die euer Kampftalent herausfordern. Mögen eure Kämpfe legendär werden.

Obwohl das Spiel sich auf den Multiplayer fokussiert, wollten wir das Erlebnis der Spieler auch auf einen Singleplayer-Modus ausweiten. Deshalb wurde der Story-Modus entwickelt. Darin können Spieler die Hintergrundgeschichten (und Missgeschicke) der Charaktere in vier kurzen und knackigen Kampagnen mit vier der spielbaren Charaktere entdecken.

Unser Ziel ist es, mit GigaBash leichten Zugang, gute Unterhaltung und viel Spielspaß zu bietet. Wir laden euch und eure Freunde ein, den Mayhem-Modus auszuprobieren. Dieser Party-Modus bietet eine Sammlung verrückter, handgemachter Minispiele, die sowohl Spielveteranen als auch Neulingen irre viel Spaß bereiten.

Auch wenn GigaBash unser erstes Projekt ist, werden wir unser Bestes geben, um unsere Leidenschaft für das Kaijū-/Tokusatsu-Genre und Couch-Koop-Spiele zu verbreiten. Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass GigaBash 2022 auf PlayStation 4, PlayStation 5 und PC erscheinen wird! Folgt uns für die aktuellsten Neuigkeiten auf unseren sozialen Kanälen und macht euch bereit für GigaBash.