PM: JoJo‘s Bizarre Adventure: All Star Battle R erscheint diesen Herbst (Sony Playstation Blog)

JoJo‘s Bizarre Adventure ist für seine charismatischen Helden, den atemberaubenden Zeichenstil und die unvergesslichen Zitate („Yare yare daze …“) bekannt – und hält bald auf PS4 und PS5 Einzug! In diesem Jahr feiert die Originalgeschichte ihren 35. Geburtstag, und die Anime-Adaption ist auch schon wieder zehn Jahre alt. Das lang ersehnte Kampfspiel JoJo‘s Bizarre Adventure: All Star Battle R reiht sich in diese Meilensteine ein, wenn es 2022 erscheint!

Viele Fans von JoJo‘s Bizarre Adventure sind wie gefesselt von Hirohiko Arakis einzigartigem Zeichenstil. JoJo‘s Bizarre Adventure: All Star Battle R fängt die leidenschaftlichen Ausdrücke der Charaktere ein, die typisch für JoJo sind, und lässt euch das JoJo-Universum mit kraftvollen Bildern erleben, als wäre Hirohiko Arakis Manga zum Leben erwacht. Nun könnt ihr die von Hirohiko Araki geschaffenen Figuren mit euren eigenen Händen frei bewegen und euch wie im Manga fühlen, wo Bild und Text zum charakteristischen „ゴゴゴゴゴ“ aufeinandertreffen.

Jonathan Joestar, Jotaro Kujo, DIO, Jolyne Cujoh und weitere Figuren aus JoJo‘s Bizarre Adventure vertreten gemeinsam mehrere Generationen! Durch 50 spielbare Charaktere aus allen Handlungssträngen könnt ihr beliebte Kämpfe aus jeder Geschichte erleben und Zeuge werden, wie Charaktere aus unterschiedlichen Universen zum ersten Mal miteinander interagieren.

Dieser Titel besteht aus dem „All Star Battle“-Modus, Arcade-Modus, Online-Modus, Versus-Modus, Übungsmodus und Galeriemodus. Im Hauptmodus, „All Star Battle“, treffen nicht nur Charaktere aus dem Originalspiel aufeinander, es gibt in All Star Battle R auch brandneue Kämpfe. Ihr könnt euch durch über 100 Kämpfe mit unterschiedlichen Einstellungen und Voraussetzungen spielen. Außerdem hält dieser Modus besondere kosmetische Charakter-Skins und einzigartige Illustrationen bereit, die im Galeriemodus bewundert werden können.

Der Titel basiert auf dem Kampfsystem des 2013 veröffentlichten All Star Battle. Das Spieldesign von JoJo‘s Bizarre Adventure: All Star Battle R haucht diesem Erlebnis mit Anpassungen der Kampfgeschwindigkeit und der Ergänzung von „Hit Stops“ (Trefferpausen) und „Jump Dashes“ (Schnellsprüngen) neues Leben ein. Durch neue Audioaufnahmen mit den Stimmen aus Teil 6 des Animes wird die Atmosphäre der Zeichentrickserie vollständig aufgegriffen. Sowohl Fans, die bereits das Originalspiel von All Star Battle kennen, als auch Neulinge werden mit diesem Erlebnis ihre Freude haben.

