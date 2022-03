JoJo‘s Bizarre Adventure - All Star Battle R: Lizenz-Prügler im Herbst

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Seit über 35 Jahren läuft der japanische Manga JoJo's Bizarre Adventure mittlerweile schon. Neben einer populären Anime-Adaption gab es auch einige Videospielumsetzungen, mit JoJo's Bizarre Adventure - All Star Battle R hat Bandai Namco nun im Rahmen der gestrigen State of Play-Präsentation eine weitere Verarbeitung des Stoffes in unserer aller Lieblingsmedium angekündigt. Entwickelt wird der Titel von CyberConnect2, das Studio hat bereits zahlreiche Animes als Fighting Games umgesetzt, darunter Dragonball Z - Kakarot (im Test, Note: 7.0), Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles und die Naruto Shippuden-Reihe.

Erscheinen soll All Star Battle R im Herbst 2022 und wie der Name schon andeutet, baut es auf dem Spielsystem von All Star Battle aus dem Jahr 2014 auf, das ebenfalls von CyberConnect2 stammt. Insgesamt versprechen die Entwickler 50 Charaktere, die aus sämtlichen Handlungssträngen der Vorlage stammen. Beispielsweise seien Jonathan Joestar, Jotaro Kujo, DIO, Jolyne Cujoh und Bruno Bucciarati genannt.

Grafisch will sich das Team eng am Stil von Hirohiko Araki, dem Schöpfer der Manga-Vorlage, orientieren. An Spielmodi werden die folgenden Varianten geboten:

"All Star Battle"-Modus

Arcade-Modus

Online-Modus

Versus-Modus

Übungsmodus

Galeriemodus

Im All Star Battle spielt ihr nicht nur Kämpfe aus dem ersten Teil, es soll auch zahlreiche neue Auseinandersetzungen geben. Insgesamt verspricht das Team über 100 Prügeleien, die ihr durch diverse Einstellungen an euere Vorlieben anpassen könnt. Dort gibt es auch besondere Charakter-Skins, die ihr in der Galerie genauer begutachten könnt.

Geplant ist der Release auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Switch. Einen ersten Eindruck von der Action könnt ihr euch im unten eingebundenen Trailer verschaffen.