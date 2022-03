PM: Was steckt alles in der Demo von STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN? (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wollt ihr eure Hände an STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN anlegen, bevor das Spiel am 18. März erscheint?

Kein Problem: Eine kostenlose Demo ist ab heute für PS5, PS4, Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich. Es handelt sich um eine satte Portion des Spiels, die euch mit dem rasanten Kampfsystem vertraut macht, ein paar der verfügbaren Jobs antesten lässt und in eine Welt entführt, die mysteriös, den FINAL FANTASY-Fans aber auch irgendwie vertraut ist...

Und das Beste: Sämtliche Fortschritte, die ihr in der Demo macht, können ins komplette Spiel übertragen werden! Lest weiter und erfahrt mehr.

Die neue Demo lässt euch mehrere Gebiete des kompletten Spiels erkunden, entweder solo oder zusammen mit zwei anderen Spieler:innen. Und jedes dieser Gebiete steckt voller gefährlicher Kreaturen aus der FINAL FANTASY-Serie.

Ihr werdet die dunklen Korridore des Chaos-Schreins erkunden, euch mit Bomben, Goblins und sogar einem gelegentlichen (schluck!) Tombery herumschlagen!

Bald darauf werdet ihr die Korallenhöhlen der Hafenstadt Pravoka in Augenschein nehmen, wo ihr gegen Spinnen, Piraten und den extrem gefährlichen Captain Bikke antretet. Nehmt euch vor seiner riesigen Axt in Acht.

Ihr werdet euch auch in Richtung des Westschlosses aufmachen - ein uraltes Gemäuer voller frischer Gefahren. Macht euch bereit, riesigen Pfeilen auszuweichen, während ihr die tückischen Zinnen erkundet.

Diese tödlichen Gebiete zu durchqueren, ist kein Zuckerschlecken, aber zum Glück habt ihr Zugriff auf verschiedene Jobs. Dabei handelt es sich um "Rollen", die Jack im Kampf zugewiesen werden können - maximal zwei können gleichzeitig ausgerüstet sein, zwischen ihnen gewechselt wird ganz einfach via Knopfdruck.

Ihr beginnt als Schwertkämpfer, und im Verlauf der Demo bekommt ihr Zugriff auf Schwarzmagier, Lancier, Faustkämpfer und viele mehr.

Ihr werdet euch auch mit dem umfangreichen Beutesystem des Spiels vergnügen dürfen - freut euch über frische Ausrüstung aus Kisten, von besiegten Gegnern und aus dem Abschluss von Missionen. Während ihr die Welt erkundet und eure Fähigkeiten ausbaut, stärkt ihr Jack und seine Verbündeten. Und ihr lasst sie gut aussehen, während ihr das tut!

Und das Beste an dem Ganzen: Sämtlicher Fortschritt und all eure Beute wird ins volle Spiel übertragen. Es geht also nichts verloren, wenn ihr am 18. März 2022 die komplette Reise antretet!

Die Demo von STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN kann vom PlayStation Store sowie Microsoft Store heruntergeladen werden.

Die Welt von STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN ist extrem gefährlich. Es lohnt sich also, mit ein paar Vorkenntnissen bewaffnet in das Spiel einzusteigen.

Hier sind fünf einfache Tipps, die euch bei der Befreiung der Welt von der Dunkelheit helfen werden.

Jack ist ein harter Kerl, aber auch er kann nur eine bestimmte Anzahl Treffer einstecken, bevor er zu Boden geht. Am besten ist es natürlich, jegliche Treffer zu vermeiden. Aber in einer Welt, die so gefährlich ist wie die von STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN ist das einfacher gesagt als getan.

Die einfachste Option ist es, zu blocken - solange ihr die entsprechende Taste haltet, werden viele gegnerischen Angriffe neutralisiert. Aber seid dennoch vorsichtig. Eure Break-Leiste wird nämlich jedes Mal, wenn ihr eine Attacke abwehrt, in Mitleidenschaft gezogen. Und wenn sie fort ist, dann seid ihr gegenüber Angriffen verwundbar.

Eine andere Option ist der Einsatz des Seelenschildes. Dadurch wird die Break-Leiste zwar flott geleert, aber es lassen sich auch einige gegnerische Fähigkeiten stehlen und lernen. Und die bekommen die Gegner dann eben selbst zu spüren. Ein effektiver Einsatz von Seelenschild bedarf einiges an Übung, der Aufwand ist aber total gerechtfertigt.

Schlussendlich könnt ihr auch in jede Richtung ausweichen. Einige Angriffe können ein ganzes Areal treffen oder nicht geblockt werden. In diesen Fällen solltet ihr bereit sein, ihnen so schnell wie möglich auszuweichen.

Die gegnerischen Attacken, die ihr mit dem Seelenschild stehlen könnt, sind mitunter enorm nützlich. Wenn ihr beispielsweise auf die Bomben ihr eigenes Feuer zurückzaubert, dann wachsen sie und zerstören sich schließlich von selbst. Das ist eine großartige Methode, sie schnell auszuschalten. Achtet allerdings darauf, Abstand zu ihnen zu wahren.

Denkt daran, dass Ash, Jed und Neon immer bereit sind, euch bei einem bestimmten Gegner zur Hand zu gehen. Durch Verwendung von rechts und links auf dem D-Pad des Controllers könnt ihr sie anweisen, ihre Fähigkeiten häufiger zu entfesseln. Das ist nützlich, um Gegner schneller aus dem Weg zu räumen, gibt euch aber auch eine kurze Verschnaufpause, die ihr zur Heilung oder Orientierung nutzen könnt. Besonders hilfreich sind die Verbündeten während Bosskämpfen - wenn also Chaos oder Captain Bikke euch das Leben schwer machen, dann hetzt eure Freunde auf sie.

Sorgt dafür, dass ihr mit allen verfügbaren Optionen in der Demo herumspielt, um euren perfekten Kampfstil zu finden. Ihr stellt vielleicht fest, dass ihr ein, zwei bestimmte Jobs bevorzugt. Oder ihr mischt einfach all die verschiedenen Optionen durch - beide Ansätze sind legitim.

Jeder Job im Spiel macht Sinn. Aber sich in ihre Stärken, Schwächen und einzigartigen Fähigkeiten einzuarbeiten, lässt euch zu einem noch effektiveren Kämpfer werden. Außerdem macht es jede Menge Spaß.

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN kann ein herausforderndes Spiel sein - die Gegner schlagen hart zu und die Bosskämpfe sind brutal.

Wenn ihr bei einer bestimmten Begegnung eure Mühe habt oder einfach die Geschichte von Jack und seinen Kameraden ohne Stress erleben wollt, dann ändert doch einfach den Schwierigkeitsgrad auf STORY. Das senkt die Herausforderung und lässt euch einfacher Fortschritte erringen.

Ihr könnt die Schwierigkeit ändern, indem ihr mit Würfeln in der Umgebung interagiert, oder ihr tut es auf dem Level-Auswahlbildschirm. Scheut euch auf jeden Fall nicht, euer Leben ein wenig leichter zu machen. Es kann Spaß machen, von dem Spiel richtig hart hergenommen zu werden, und es belohnt einen ja auch entsprechend, aber STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN soll ein Action-RPG für alle Spieler sein. Also vergnügt euch damit ganz wie ihr wollt!

Die Demo ist ab sofort zum Download und Spielen verfügbar - wir hoffen, dass ihr Spaß damit habt!

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN erscheint am 18. März 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC via Epic Games Store.

Wer die Digital Standard oder Digital Deluxe Edition von STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN vorbestellt, darf 72 Stunden früher auf die Vollversion zugreifen (24 Stunden auf PC) und erhält die Braveheart-Waffe und den leuchtenden Schild sowie als weiteren Bonus die Rebellion-Waffe!

Mehr Informationen zum Spiel findet ihr auf der STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN-Website