PM: Was ist The DioField Chronicle? (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir sind wirklich begeistert, euch etwas über dieses Spiel erzählen zu dürfen: The DioField Chronicle!

Diese total neue Strategierollenspiel erscheint im Lauf des Jahres für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch und Steam. Es wird geschaffen von einem Team altgedienter Strategieentwickler, und es handelt sich um ein Werk, das dank großartigem Grafik- und Sounddesign die Fans dieses Genres absolut befriedigen wird - und nicht nur die!

Lest weiter und erfahrt mehr darüber. Aber seht euch doch erst einmal den Trailer an:

The DioField Chronicle ist ein zutiefst strategisches Rollenspiel, das in einer Welt von politischer Intrige und Ehre beheimatet ist.

Im Lauf einer fesselnden Geschichte führt ihr eure Einheiten durch zahlreiche Kampfbegegnungen, wobei ihr ein "Real-Time Tactical Battle"-System (kurz RTTB) nutzt.

Wie der Name schon sagt, findet der Kampf in Echtzeit statt - ihr könnt zwar das Spiel pausieren, um Befehle zu geben und das Schlachtfeld unter die Lupe zu nehmen, aber die Welt und die Gegner werden nicht innehalten und darauf warten, dass eure Truppen ihre Züge machen.

Das bedeutet, dass ihr sorgfältig die Bedingungen an der Frontlinie bewerten, entschlossen Befehle geben und eine bunte Vielfalt an Fähigkeiten, Klassen und Ausrüstung clever einsetzen müsst, um die Oberhand zu gewinnen. Und all das findet auf einem "Diorama"-artigen Schlachtfeld statt, das dem Spiel einen einzigartigen und wunderschönen visuellen Stil verleiht.

An der Entstehung von The DioField Chronicle ist eine gewaltige Menge Talent beteiligt. Das Spiel wird von Lancarse Ltd entwickelt - und dabei handelt es sich um echte Strategieveteranen.

Character-Designs kommen beispielsweise von Taiki (Lord of Vermillion III und IV), Konzept-Artworks von Isamu Kamikokuryo (FINAL FANTASY XII und FINAL FANTASY XIII) und das Szenariodesign von Yuu Ohshima (Fire Emblem Awakening).

Es wird auch einen beeindruckenden orchestrierten Soundtrack vom weltbekannten Komponisten Ramin Djawadi geben - die Früchte seiner Arbeit erklingen in Game of Thrones, Westworld, Pacific Rim und vielem mehr!

Ihr fragt euch vielleicht, was die Geschichte hinter dem ganzen Kämpfen und all der Zwietracht ist.

Das Spiel findet in einer einzigartigen Welt statt, in der Einflüsse aus Fantasy, Mittelalter und Gegenwart miteinander verquickt sind. Unter der Shaytham-Dynastie erlebte das Königreich Alletain auf der Insel DioField 200 Jahre Frieden - aber der Aufstieg neuer Mächte und moderner Magie bedeuten, das sich dies ändern wird.

Das Königreich Alletain ist reich an Jade, einem wertvollen Mineral, das geschätzt wird als grundlegende Zutat von Magie und Zauberei. Natürlich erregt so eine wertvolle Ressource Aufmerksamkeit, und ganz unvermeidlich richten das Imperium und die Allianz ihren Blick auf die Insel.

Mitten in diesem Konflikt übernehmt ihr den Befehl über eine Gruppe von Elite-Söldnern, die sich "Blaufuchs" nennen. Aber wird dieser Name ein Symbol der Hoffnung für das umkämpfte Alletain werden - oder wird er für düsterste Tragödien stehen?

Und wann werdet ihr das herausfinden können?

Die gute Nachricht ist, dass ihr nicht all zu lange darauf warten müsst, bis ihr diese Strategieperle erleben könnt. The DioField Chronicle wird noch in diesem Jahr erscheinen, und zwar für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und Steam.

Wir werden in Zukunft noch mehr über diesen Titel zu erzählen haben - guckt also auch mal auf der Website vorbei und folgt dem Team auf Social Media, um keine News und Updates zu verpassen.