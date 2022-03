The Cowabunga Collection: Turtles-Sammlung erscheint 2022

360 Wii 3DS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Teenage Mutant Ninja Turtles ab 48,50 € bei Amazon.de kaufen.

Im Zuge der State of Play-Präsentation hat Konami eine Sammlung angekündigt, die allen Freunden von Pizza-mampfenden Schildkröten besonders gut gefallen dürfte. Die Rede ist natürlich von The Cowabunga Collection, die nach dem ikonischen Ausruf der Teenage Mutant Ninja Turtles benannt ist. Enthalten sind in dieser 13 Konsolen- und Arcade-Spiele aus 8-Bit- und 16-Bit-Zeiten.

Die Spieleauswahl lautet wie folgt:

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

(Arcade) Teenage Mutant Ninja Turtles - Turtles in Time (Arcade)

(Arcade) Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

(NES) Teenage Mutant Ninja Turtles 2 - The Arcade Game (NES)

(NES) Teenage Mutant Ninja Turtles 3 - The Manhattan Project (NES)

(NES) Teenage Mutant Ninja Turtles - Tournament Fighters (NES)

(NES) Teenage Mutant Ninja Turtles 4 - Turtles in Time (Super Nintendo)

(Super Nintendo) Teenage Mutant Ninja Turtles - Tournament Fighters (Super Nintendo)

(Super Nintendo) Teenage Mutant Ninja Turtles - The Hyperstone Heist (Sega Megadrive)

(Sega Megadrive) Teenage Mutant Ninja Turtles - Tournament Fighters (Sega Megadrive)

(Sega Megadrive) Teenage Mutant Ninja Turtles - Fall of The Foot Clan (GameBoy)

(GameBoy) Teenage Mutant Ninja Turtles 2 - Back From The Sewers (GameBoy)

(GameBoy) Teenage Mutant Ninja Turtles 3 - Radical Rescue (GameBoy)

Umgesetzt wird die Cowabunga Collection von Digital Eclipse. Das Studio hat in der Vergangenheit bereits zahlreiche Umsetzungen und Collections von alten Spielen entwickelt, beispielsweise die Disney Classic Games Collection, die Samurai Shodown Neo Geo Collection und die Blizzard Arcade Collection.

Erscheinen soll die Cowabunga Collection noch im Jahr 2022. Ob ihr euch also die Zeit bis zum Release von Teenage Mutant Ninja Turtles - Shredder's Revenge damit vertreiben könnt, ist also entsprechend fraglich. Geplant ist die Veröffentlichung auf allen gängigen Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC und Nintendo Switch. Einen ersten Eindruck könnt ihr euch im unten eingebundenen Trailer verschaffen.