PM: Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection erscheint dieses Jahr (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

endlich die Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection enthüllen zu dürfen! Bereits seitdem wir Sammlungen herausbringen, haben unsere Fans uns sehr nachdrücklich darum gebeten, was wir als Nächstes tun sollen – „Bringt uns die Turtles!“ Gemeinsam mit Nickelodeon und Digital Eclipse stellen wir eine der umfangreichsten Retrospiel-Sammlungen zusammen, die es je gab.

Es war von Anfang an klar, dass in der Cowabunga Collection alle 8-Bit- und 16-Bit-Spiele aus den Veröffentlichungen der westlichen Regionen, deren japanische Versionen und natürlich die TMNT-Arcade-Spiele enthalten sein sollten. Wir werden alle 13 Konsolen- und Arcade-Spiele sowie ihre regionalen Versionen 2022 zusammen auf PlayStation 4 und PlayStation 5 bringen.

Wir wussten sofort, dass Digital Eclipse der richtige Partner für dieses Projekt ist. Digital Eclipse sind erfahrene Entwickler und Videospiel-Historiker, die bereits einigen der beliebtesten Videospielklassiker neues Leben eingehaucht haben. Zusätzlich zu ihrem technischen Können haben sie eine echte Verbindung zur TMNT-Reihe. Gemeinsam haben wir moderne, nützliche Features hinzugefügt und jede Menge Extras entwickelt, die den Fans gefallen werden. Zusammen mit Rewind und Save Anytime entwerfen wir selbsterstellte und von der Ästhetik von Videospielmagazinen der 80er und 90er inspirierte Spielanleitungen, die den Spielern helfen sollen, einige der bekanntermaßen verzwickten Stellen zu überwinden … Ihr wisst schon, von was ich da spreche!

Unsere Partner bei Nickelodeon haben uns großartiges Bildmaterial aus den Original-Cartoonserien und Comics zur Verfügung gestellt und uns dabei geholfen, die Reihe aus den verschiedenen Medien zusammenzusetzen. Während wir unsere Helden in Halbschalen zurück an die Oberfläche beförderten, wurden wir sofort wieder in die Zeit zurückversetzt, als wir zusammen mit drei Freunden April aus einem brennenden Gebäude retten, durch Hindernisse hindurchschwimmen und den Damm vor einer Explosion bewahren mussten oder entdeckten, dass es geheime Bereiche gab, an denen Casey Jones Raphael zu Boden schmetterte.

Anstatt eine Maschine mit Münzen zu füttern, könnt ihr mit den Arcade-Spielen der Cowabunga Collection (Teenage Mutant Ninja Turtles und Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time) das Arcade-Erlebnis mit bis zu drei Freunden zu Hause auf eurer Couch oder online genießen. Die 8-Bit-Spiele TMNT II: The Arcade Game, TMNT III: The Manhattan Project sowie die 16-Bit-Titel TMNT IV: Turtles in Time und The Hyperstone Heist beinhalten auch das gesamte lokale Multiplayer-Vergnügen der Vergangenheit.

Um die Sammlung zu komplettieren, haben wir ebenfalls die Handheld-Titel hinzugefügt. Einige Leute sind der Ansicht, dass sie ein tiefer Einschnitt waren, aber diese drei Handheld-Abenteuer konnten über die Plattformen hinweg eines der besten Sidescroller-Action-Erlebnisse bieten. TMNT III: Radical Rescue (1993) bedient sich eines Gameplay-Stils, der später mit Castlevania: Symphony of the Night (1997) populär wurde, und lässt die Spieler in die Rolle von Michelangelo schlüpfen, der auf einer abenteuerlichen Mission seine Brüder befreien will. Jeder Ninja-Turtle, den Michelangelo befreit, bringt neue Fähigkeiten mit sich und schaltet Kartenbereiche zum Erkunden frei. Ein Spiel, das seiner Zeit wahrlich voraus war.

Und zu guter Letzt noch die drei 1-gegen-1-Kampfspiele: Tournament Fighters. Wir haben davon geträumt, unsere Lieblingscharaktere gegeneinander antreten zu lassen, und diese Spiele haben unsere Träume wahr werden lassen. Die beiden 16-Bit-Spiele waren wirkliche Klassiker und viele Spieler haben jeden Move beherrscht. Aber wir wussten, dass wir auch das letzte 8-Bit-Spiel, das Konami je veröffentlichte, hinzufügen mussten. Der Titel galt als eines der besten Kampfspiele auf dieser Konsole, bekam aber im Laufe der Jahre keine weitere Beachtung, also brannten wir darauf, diesem Spiel die Aufmerksamkeit zu verschaffen, die es verdient.

Dreißig Jahre sind eine lange Wartezeit auf eine Sammlung dieser Meisterwerke, aber wir hoffen, dass sich das Warten auf Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection für euch gelohnt hat.