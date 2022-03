PM: Korrumpierte Kreaturen und prachtvolle Magie - frische Enthüllungen rund um Forspoken (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Man muss wirklich mitfühlen mit Frey Holland - der Protagonistin von Forspoken. Die scheinbar normale New Yorkerin findet sich in einer wunderschönen, aber gefährlichen neuen Welt wieder. Und deren Bewohner sind alles andere als freundlich.

Während der PlayStation-State of Play-Präsentation sind wir einigen der wilden Bestien, mit denen sich Frey auf ihrer Reise zur Rettung der Welt Athia messen muss, unangenehm nahe gekommen. Aber wir haben auch Wege kennengelernt, wie sie sich erfolgreich gegen diese Kreaturen wehren kann.

Falls ihr den Trailer verpasst habt, dann seht ihn euch doch einfach mal an:

Ziemlich aufregend, oder? Nehmen wir mal etwas genauer unter die Lupe, was hier gezeigt wurde.

Die Welt von Athia ist weitläufig, pittoresk... und kaputt. Es ist eine Welt, die vom "Bruch" verwüstet wird - einer schleichenden Verderbnis, die alles, was mit ihr in Berührung kommt, in eine verzerrte, blutrünstige Version davon transformiert.

Zum Nachteil von Frey sind unglücklicherweise viele Kreaturen der Welt diesem tückischen Phänomen zum Opfer gefallen. Diese Bestien mögen aufregend aussehen, aber sie sind auch gefährlich und grausam - also Vorsicht.

Unter den Gegnern, die wir im neuen Trailer enthüllt haben, sind die Erdboden-erschütternden Gigas (siehe oben), die fliegenden Apsaravis und natürlich treffen wir erneut auf unseren gefährlichen, wild-beflügelten Gegner. Dieser wilde schwarze Drache ist eines der ersten Wesen, die Frey in Athia willkommen heißen.

Allerdings ist "willkommen heißen" vielleicht nicht der richtige Ausdruck...

Diese Monster mögen gefährlich sein, aber Frey selbst ist auch ziemlich stark. Der Trailer zeigt, wie sie sich ihre beeindruckenden Fähigkeiten im Kampf und bei der Fortbewegung auf verblüffende Art und Weise zunutze machen kann.

Frey erlernt im Lauf des Spiels viele magische Kräfte, und einige davon sind von den Elementen und Landschaften inspiriert, die sie umgeben. Beispielsweise erleben wir, wie sie die Aktion namens "Sturmpfeil" einsetzt, dank derer sie im Kampf elektrische Energie entlädt.

Schockierend, oder?

Eine weitere Aktion ist "Flutwelle". Hier kommandiert Frey Wasserhindernisse!

Wir können auch einen Blick darauf erhaschen, wie elementar ihr magischer Parkour für die Kampfbegegnungen ist. Frey ist kein Übermensch - sie muss schnell und mobil sein und Angriffen aus dem Weg gehen, wann immer sie kann. Seht, wie sie ihre Geschwindigkeit und Gewandtheit nutzt, um in Bewegung zu bleiben und den brutalen Angriffen des schwarzen Drachen auszuweichen!

Sie kann ihre magischen Parcours Fähigkeiten sogar einsetzen, um über das Wasser zu laufen!

Das war nur ein kleiner Blick auf ein paar der magischen Momente in Forspoken. Das Spiel erscheint am 11. Oktober 2022 für PS5 und PC (via Steam, Epic Games Store und Microsoft Store).

