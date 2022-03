PM: Futuristische Exosuits treffen auf Dinosaurierherden – ab 2023 in Exoprimal (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir präsentieren Exoprimal, einen brandneuen Titel von Capcom, in dem Teams von fünf Spielern in hypermodernen Exosuits gegen unnachgiebige Horden der stärksten und tödlichsten Dinosaurier der Geschichte kämpfen. Es gibt jede Menge zu erzählen, stimmt‘s? Keine Sorge – ich bin im Auftrag des Entwicklerteams bei Capcom Japan hier, um euch einen Einblick in dieses neue teambasierte Actionspiel zu geben.

Fangen wir mit der Hintergrundgeschichte an: Wir schreiben das Jahr 2043. Aus unbekannten Gründen haben sich geheimnisvolle Wirbel aufgetan, aus denen eine nicht endende Flut von Dinosaurierherden in die neuzeitliche Welt gelangt. Zwischen den mutigen Exofightern der nahen Zukunft und den wilden Kreaturen aus der fernen Vergangenheit, die die Menschheit auszulöschen drohen, wird es einen grausamen Kampf ums Überleben geben. Seht euch das folgende Video an, um selbst zu sehen, worüber ich spreche.

Ich weiß, ihr seid bereit für mehr, also weiter im Text.

Befassen wir uns zuerst mit den Exosuits. Während Exofighter es allein nur schwer mit der überwältigenden Menge an wilden Dinosauriern aufnehmen können, verleihen ihnen ihre futuristischen Kampfsuits mechanische Muskeln, die ihnen dabei helfen, die prähistorischen Herden zu bekämpfen. Die Teams von Exofightern müssen sich abstimmen und eine strategische Kombination aus Suits wählen, um besser gegen die zahlenmäßig überlegenen Gegner bestehen zu können. Der Fokus bei Exoprimal liegt auf Multiplayer-Koop-Gameplay, in dem jeder Exosuit eine klar definierte Rolle hat. Beispielsweise der treffend benannte Roadblock Exosuit (Absperrung-Exosuit) – sein gewaltiges Gerüst ist wie ein Panzer gebaut und sein Schild kann Hunderte von Raptoren abwehren, um Verbündete zu beschützen. Die Suits sind für teambasiertes Gameplay konzipiert und jeder Suit verfügt über einzigartige Fähigkeiten und Waffen, die seine Spezialisierung ausmachen.

Kommen wir jetzt zur Taktik. Es gibt keine Strategie oder Teamkombination, die alle möglichen Situationen abdecken kann. Schließlich geht es hier um Dinosaurier, die aus unerklärlichen Wirbeln auftauchen! Alle möglichen Situationen und ein prähistorisches Pantheon von Gegnern könnten euch erwarten, also müsst ihr euch auf Unvorhergesehenes einstellen. An dieser Stelle kommt die Fähigkeit, den Suit während des Gameplays zu wechseln, ins Spiel. Die Spieler können während einer Mission jederzeit ihren Exosuit wechseln, sodass Teams währenddessen ihre Zusammensetzung anpassen oder sich neu organisieren können, wenn ihre aktuelle Herangehensweise nicht funktioniert. Fühlt ihr euch überfordert oder braucht mehr Feuerkraft? Dann probiert mal einen anderen Exosuit aus!

Wir haben bisher kaum an der Oberfläche von dem gekratzt, was Exoprimal zu bieten hat, aber bei Capcoms bisheriger Auswahl an spannenden Actiontiteln sind wir sehr zuversichtlich, dass die Spieler das Gefühl, ein Exofighter zu sein, genießen werden. Freut euch auf den Nervenkitzel, in der Hitze des Gefechts Exosuits zu steuern, um riesige Dinosaurierhorden zu besiegen … oder einfach nur riesige Dinosaurier. Werfen wir noch kurz einen Blick auf diese hinterhältigen Dinosaurier.

Mit Händen und Füßen gegen Hunderte von prähistorischen Kreaturen zu kämpfen, ist eine völlig neue Erfahrung, die Spieler sicherlich allein durch die erdrückende Übermacht von Dinosauriern machen werden. Während eine anscheinend unermessliche Welle von Dinosauriern heranbrandet, können Exofighter den Rausch genießen, einen Sieg gegen scheinbar unüberwindbare Hindernisse zu erringen. Gemeinsam mit euren Teammitgliedern über zahllose Horden der tödlichsten Kreaturen zu triumphieren, die je auf der Erde gewandelt sind, ist eine Erfahrung, die ihr sonst nirgendwo machen könnt.

Bevor wir heute zum Schluss kommen, gibt es noch eine Sache, die ihr euch anschauen könnt: ein Video mit Entwicklerkommentaren, das euch ein paar Einblicke in die Entstehung des Spiels gewährt. Darin gibt es noch mehr Informationen zum hyper-dynamischen, teambasierten Gameplay, das euch erwartet, also schaut euch das folgende Video an, um zu sehen, worum es geht.

Es gibt noch so viel mehr, das wir euch in Zukunft zu Exoprimal zeigen möchten. Im Namen des Entwicklerteams freuen wir uns schon auf eure treue Unterstützung! Jetzt, wo ihr schon ein bisschen mehr über das Spiel wisst, könntet ihr euch das Video gleich noch mal anschauen! Wenn ihr mehr erfahren möchtet, folgt einfach den offiziellen Konten für Exoprimal auf Twitter, Facebook und Instagram, um die neuesten Infos zu erhalten – und vielleicht die ein oder andere Dinosaurier-Vorschau.