PM: Welten prallen in Forspoken aufeinander, während Frey ein Land voller verdorbener Kreaturen erkundet (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Da Forspoken am 11. Oktober für PS5 erscheint, freuen wir uns, den neuen „Worlds Collide“-Trailer zu enthüllen! Forspoken erzählt die Geschichte einer jungen New Yorkerin, die sich urplötzlich im magischen, aber grausamen Land Athia wiederfindet. Frey versucht, mit ihrer neuen Realität zurechtzukommen, während sie die faszinierende offene Welt von Athia erkundet und durchstreift, in der überall verdorbene Kreaturen lauern.

Mit der Zeit ist Frey nicht mehr nur eine verlorene und hilflose New Yorkerin. Sie wird zu einer selbstbewussten Heldin, die mit den sich ihr stellenden Prüfungen wächst, immer stärker wird und ihre magische Fähigkeiten im Kampf gegen eine Vielzahl von Gegnern weiterentwickelt. Frey nutzt ihren Burst Shot (Sprengschuss), schleudert mit Storm Dart (Sturmpfeil) Elektrizität umher und kann mit ihrer Eagre-Fähigkeit (Adler-Fähigkeit) sogar eine Wasserbarriere befehligen.

Forspoken nimmt die Spieler auf eine adrenalingeladene Reise mit, auf der sie gegen fürchterliche Kreaturen kämpfen, darunter Gigas, der Riesenoger, die fliegenden Apsarivis und noch viele tödliche, aber atemberaubend schöne Gegner mehr.

Wir hoffen, dass euch der Vorgeschmack auf den Kampf gegen den Drachen gefallen hat. Ihr habt diesen beeindruckenden Gegner vielleicht schon kurz in unseren vorigen Trailern gesehen, und wir freuen uns, mehr von dieser spannenden Begegnung zu zeigen, bei der Frey ihre magischen Künste mit ihren Parkour-Fähigkeiten kombinieren muss, um zu überleben, während Feuersalven und brachiale Angriffe auf sie niederprasseln. Wie wird Frey den Krallen dieser epischen Bestie entkommen? Ihr werdet das Spiel ab dem 11. Oktober selbst spielen müssen, um es herauszufinden.

Ich freue mich auch sehr, eine brandneue Grafik präsentieren zu können, die Frey mitten in Aktion zeigt, wie sie umgeben von magischen Partikeln aus einem unheilvollen Nebel auftaucht (siehe oben im Beitrag). Diese Grafik wird auf der finalen Verpackung der physischen Version des Spiels zu sehen sein.

Wir haben wirklich viel Liebe in dieses Design gesteckt und hoffen, dass es euch gefällt!