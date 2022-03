The Iron Oath: Demo zum 2D-Taktik-Rollenspiel mit Open World verfügbar

PC Linux MacOS

Das vierköpfige Team von Curious Panda Games hat eine Demo zu ihrem 2D-Taktik-Rollenspiel The Iron Oath auf Steam veröffentlicht. Bereits 2017 hatten die nordamerikanischen Indie-Entwickler fast 95.000 US-Dollar mit einer Kickstarter-Kampagne eingesammelt. Zu den ursprünglichen Inspirationsquellen für das Spieldesign zählen neben klassischen JRPGs vor allem Darkest Dungeons (zum Test). Ebenfalls gibt es einige Gemeinsamkeiten mit Battle Brothers. Die Entwickler schreiben in einem Kommentar auf Kickstarter jedoch, dass sie diesen Titel erst entdeckt haben, nachdem ihr eigenes Spiel bereits einige Jahre in der Entwicklung gewesen ist.

Ähnlich wie beim deutschen Wettbewerber muss auch bei The Iron Oath eine Söldnerkompanie zu Ruhm, Gold und Ehre in einer eher düsteren Fantasywelt geführt werden. Ein zentrales Spielelement sind die alternden Charaktere, die ihr statt in den Tod auch in Rente schicken könnt. Insgesamt koordiniert ihr eine eher kleine Handvoll kämpfender Frauen und Männer, die ihr über die Zeit mit verschiedenen Kampf- und Magie-Skills ausdifferenziert. Ähnlich wie in Battle Brothers prägen in der Open World Adelshäuser die militärische und politische Entwicklung der Spielwelt, welche ihr wiederum mit euren Entscheidungen dann genretyptisch beeinflusst.

Abgesehen von der Demo vermittelt euch ein neuer Gameplay-Trailer einen Eindruck der aufwendig animierten 2D-Pixelgrafik und der Atmosphäre. Ihr könnt ihn euch unter dieser News anschauen. Ein Release der Vollversion ist für das Frühjahr 2022 geplant.