Gotham Knights: Helden-Abenteuer erscheint am 25. Oktober

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Bekanntermaßen werkelt Warner Bros. Montreal seit geraumer Zeit an Gotham Knights. In dem Superhelden-Spiel schlüpft ihr nach dem vermeintlichen Tod von Batman in die Spandex-Anzüge von Robin, Batgirl, Nightwing sowie Red Hood und müsst euch gegen den Rat der Eulen behaupten.

Ursprünglich sollte Gotham Knights bereits 2021 erscheinen, wurde aber bereits vor geraumer Zeit auf 2022 verschoben. Nun haben die Entwickler via Twitter einen neuen Release-Termin bekannt gegeben: Demnach dürft ihr euch ab dem 25. Oktober 2022 erneut nach Gotham begeben.