Terminator Survival Project: Nacon kündigt Open-World-Survival-Titel an

PC

"I'll be back", diesen ikonischen Satz sagte Arnold Schwarzenegger 1984 in dem Science-Fiction-Action-Film Terminator, der mittlerweile Kultstatus besitzt. Wie recht er mit dieser Aussage haben sollte, konnte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen. Und auch das mittlerweile ebenso geflügelte Zitat "Hasta la vista, baby!" aus dem Sequel, das im Jahr 1991 in die Kinos kam, hat daran nichts ändern können. Seit den frühen 1990er Jahren gibt es zahlreiche, mehr oder weniger gelungene, versoftungen rund um den T-800 und seine Folgemodelle.

Am Erfolg des dystopischen Franchise hat sich seitdem nichts geändert: So kündigten Publisher Nacon und sein in Mailand ansässiges Studio am gestrigen Donnerstagabend in ihrer Online-Pressekonferenz Nacon Connect an, einen weiteren Titel in dem, von James Cameron geschaffenen Universum zu entwickeln. "Das erste Open-World-Survival-Spiel des Science-Fiction-Franchise", so der Publisher. Veröffentlichte wurde ein 24-sekündiger, wenig aussagekräftiger Reveal-Trailer, den ihr euch am Ende dieser News anschauen könnt.

Das Spiel besitzt noch keinen finalen Namen, soll jedoch, den spärlichen bekanntgegebenen Informationen zufolge, nach Ereignissen des Jüngsten Gerichts angesiedelt sein: Nach dem von Skynet angestifteten nuklearen Holocaust, der einen Großteil der Menschheit auslöscht, aber vor der Schaffung des Widerstands gegen die Maschinen durch John Connor. Damit ist der Titel zeitlich vor den Ereignissen eines anderen, von Nacon veröffentlichten Spiels angesiedelt, dem Ego-Shooter Terminator - Resistance, der erstmals 2019 veröffentlicht wurde.

Details zu Story und Gameplay hat Nacon noch nicht bekanntgegeben. Nur, dass der Titel "In ferner Zukunft" für PC und nicht näher genannte Konsolen erscheinen soll.