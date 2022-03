PM: Internationaler Frauentag: Xbox unterstützt Frauen im Gaming (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Anlässlich des Internationalen Frauentags und des Women’s History Month 2022 rückt Xbox die Rolle von Frauen innerhalb der Spiele-Branche in den Fokus. So will Xbox die jetzigen und zukünftigen Generationen von Gamerinnen dazu ermutigen, ihr volles Potenzial zu entfalten.

Nach offiziellen Angaben der ESA identifizieren sich 45 Prozent aller Gamer*innen weltweit als Frauen. Dennoch sind Frauen sowohl in Videospielen als auch in der Branche der Spieleentwickler*innen immer noch unterrepräsentiert. Xbox will die Vielfalt und Repräsentanz von Frauen innerhalb der Branche erhöhen und einzigartige Spieleerlebnisse für alle schaffen. Auch wenn es noch viel zu tun gibt, sind wir stolz darauf, dass mehr als die Hälfte des Gaming Leadership Teams bei Xbox aus Frauen besteht, die die Zukunft des Gaming mitgestalten. Hinzu kommt ein rund 30-prozentiger Frauenanteil aller Microsoft Mitarbeiter*innen weltweit. Inklusion und Diversität spielen ebenfalls innerhalb der Xbox Game Studios eine große Rolle – so auch bei Rare, wo die Hälfte des Design- und Produktionsteams aus Frauen besteht. Es ist uns wichtig, Frauen innerhalb der Gaming-Industrie kontinuierlich zu unterstützen und fördern. Die interne Women in Gaming-Group bietet allen Menschen, die sich bei Xbox als Frauen identifizieren, daher vielfältige Möglichkeiten in Bereichen wie Karriereentwicklung, Networking und Mentoring.

Eine auf Empathie basierte Förderung ist Teil einer Kultur, in der Frauen andere Frauen ermutigen und unterstützen. Xbox setzt sich für eine Community ein, die alle willkommen heißt und gleichzeitig ein Safe Space ist. Schließe Dich uns an und stärke gemeinsam mit Xbox die Stimmen von Frauen – während des Internationalen Frauentags, des Women’s History Months und darüber hinaus!

Das Team von Xbox DACH rückt im Rahmen des Women‘s History Month diverse Aktionen rund um Frauen aus der deutschsprachigen Gaming-Kultur in den Fokus. Hier findest Du eine Übersicht dessen, was Dich im März erwartet:

#WeAreAllGaming Staffel 3

Die dritte Staffel des Portrait-Formats #WeAreAllGaming widmet sich anlässlich des Women’s History Month Projekten und Organisationen, die Frauen innerhalb der Gaming-Branche fördern und vernetzen. Denn je vielfältiger die Menschen sind, die an der Entwicklung von Spielen mitarbeiten, desto kreativer und abwechslungsreicher wird unser aller Lieblingshobby.

Finde neue Content Creatorinnen im Xbox Streaming-Highlight

Im Rahmen des Xbox Streaming-Highlights bieten die auf den Facebook– und Youtube-Kanäle von Xbox DACH verschiedenen Gaming-Streamerinnen und ihren Communities eine Bühne für ihren nächsten Auftritt. Egal, ob Du bereits Fan der teilnehmenden Streamerinnen bist, oder noch nie etwas von ihnen gehört hast – reinschauen lohnt sich auf jeden Fall! Eine Liste der teilnehmenden Streamerinnen sowie einige Informationen zum Programm der nächsten Wochen findest Du im Übersichtsartikel.

Aber auch international fördert Xbox Frauen im Gaming mit einer Vielzahl verschiedener Aktivitäten.

Das Mentoring-Programm von Xbox

Das neu eingeführte Mentoring-Programm zielt darauf ab, Frauen in den verschiedensten Studios und Produktionsteams von Xbox mit aufstrebenden Talenten zusammenzubringen, um ihnen so die Chance auf wertvolle Coaching-Sessions mit wichtigen Führungskräften zu geben – auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit dem Programm, das in diesem Monat in mehreren Regionen startet, macht Xbox sein Know-How umfassend zugänglich, um die nächste Generation weiblicher Führungskräfte auf ihrem Weg zu begleiten und zu inspirieren. Weitere Details folgen Mitte März.

Game Developers Conference 2022: Inklusive Führung durch die Xbox Game Studios

Am 24. März kannst Du unserer Runde von weiblichen Führungskräften lauschen, die im Rahmen der Game Developers Conference über ihren beruflichen Werdegang bei Xbox berichten. Die einzelnen Frauen gewähren einen einzigartigen Einblick in die Entwicklung unserer Teams im Hinblick auf die sich verändernde Unternehmenskultur, die integrative Personalstruktur und die Unterstützung der Community.

Xbox Ambassadors sprechen über weibliche Repräsentation im Gaming

Im Laufe des Women’s History Month werden mehrere Xbox Ambassadors Geschichten zu Frauen in der Gaming-Branche und deren Repräsentation erzählen. Hier geht’s zu ihren Storys.

Xbox Plays rückt Streamerinnen, Spieleentwicklerinnen und gemeinnützige Organisationen in den Fokus

Den ganzen März streamt das Team von Xbox Plays auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Xbox. Im Gepäck hat das Team ein volles Programm rund um den Women’s History Month.

Der Women of Xbox UK-Podcast

Die Women of Xbox UK kehren für eine zweite Staffel zurück und das mit talentierten Frauen aus einem breiten Spektrum der Spiele-Industrie. Sie alle arbeiten an Xbox First- und Third-Party-Titeln mit dem Ziel, junge Frauen dazu zu ermutigen, ihren Weg in der Spiele-Industrie zu gehen und sie dabei zu fördern. Die erste Staffel kannst Du die immer noch auf YouTube, Soundcloud, Apple Podcasts,SpotifyundGoogle Podcasts anhören.

Spiele, Filme und TV-Formate, die von Frauen bei Microsoft zusammengestellt wurden.

Diesen Monat warten im Microsoft Store und im Xbox Game Pass spannende Sammlungen aus Spielen, Filmen und TV-Formaten auf Dich, die von Frauen bei Microsoft zusammengestellt wurden.Zu den Highlights der Xbox– und Windows-Spielesammlungen, die nach Entwicklerinnen, Hauptcharakteren und Optionen zur Charaktererstellung sortiert sind, zählen:

Spiele zum Internationalen Frauentag

Filme und TV-Formate

Sieh Dir die Sammlungen aller Xbox-Regionen an. Im Microsoft Store wirst Du ganz einfach fündig, indem Du in der Suchleiste Stichwörter wie „Women’s History Month“ eingibst. Die Verfügbarkeit der einzelnen Titel kann je nach Region variieren

Minecraft: Education Edition veröffentlicht Active Citizen in Partnerschaft mit dem Nobel Peace Center

Seit kurzem ist Minecraft: Education Edition Active Citizen verfügbar, eine spielerische Lernerfahrung, die in Zusammenarbeit mit dem Nobel Peace Center entwickelt wurde. Als Spieler*in schlüpfst Du in die Rolle von vier unterschiedlichen Friedensnobelpreisträger*innen und schulst spielerisch Deine Fähigkeiten, die Welt auf positive Weise zu verändern. In Minecraft: Education Edition Active Citizen triffst Du unter anderem auf zwei Friedensnobelpreisträgerinnen, die als Charaktere in dem Spiel auftreten: Malala Yousafzai und Wangari Maathai – zwei mutige Frauen, die sich für die Rechte von Frauen und Mädchen einsetzen und eingesetzt haben. Ebenfalls mit dabei ist Alfred Nobel, der 14. Dalai Lama sowie Fridtjof Nansen – die beiden letzteren wurden ebenfalls mit einem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.

Active Citizen markiert die erste Zusammenarbeit zwischen dem Nobel Peace Center und der Minecraft: Education Edition. Außerdem ist der Friedensnobelpreis erstmals Teil einer Spieleaktivierung dieser Größenordnung. Active Citizen ist in 29 Sprachen für alle Spieler*innen der Minecraft: Education Edition verfügbar – ab Mitte März auch als kostenlose Demo. Mehr über das Projekt erfährst Du in diesem Microsoft-Blogpost von Helen Chaing, Head of Minecraft.

Halo und der Women’s History Month

343 Industries begeht den Women’s History Month mit der Xbox Community! In Halo Infinite lädt 343i einige Spieler*innen aus der Community zu einer Gaming-Session der besonderen Art ein – folge @Halo auf Twitter für weitere Details. Darüber hinaus veröffentlicht 343i im März abermals die Spartan Kat-Namensplatte in Halo: The Master Chief Collection für alle MCC-Spieler*innen.

Der Women’s History Month mit Forza Motorsport 7

Bei Forza Motorsport 7 kannst Du Dich noch bis 15. März der Rennfahrerin Shannon McIntosh und ihrem Women in Motorsports Rivals Event anschließen. Nimmst Du am Event Teil und fährst eine Zeit, erhältst Du ein spezielles Livery – schaffst Du es in die Top 40 Prozent, sicherst Du Dir sehr seltene Forza-Kleidung.

Microsoft Casual Games rückt Frauen weltweit in den Vordergrund

Von zukunftsweisenden Erfindungen bis hin zu geschichtsträchtiger Kunst – Frauen haben unsere Welt zu einem schöneren Ort gemacht. Im März veröffentlicht Microsoft Casual Games deshalb 3 Spielgegenstände, die von Frauen inspiriert wurden. Details zur Veröffentlichung, gibt es hier.

Age of Empires: Neue Inhalte, Community-Stories und Events zum Women’s History Month

Reise mit Age of Empires durch die Geschichte und lerne bedeutende Frauen aus der Vergangenheit und der Gegenwart kennen. Im Mittelpunkt steht dabei die Sage of Empires, die die Geschichten außergewöhnlicher Frauen aus aller Welt und ihren Beitrag zur Entwicklung ihrer Heimat beleuchtet. Mit Queens’ Clash wartet derweil ein spannendes Turnier für Spielerinnen auf Dich. Das Turnier wird von Age of Queens, einer von Frauen geführten Gilde der Age Community präsentiert. Außerdem kannst Du Dir das spezielle Ingame-Event für die Age of Empires III: Definitive Edition ansehen mit den ersten Customizations für weibliche Entdeckerinnen, die Ada Lovelace und Elisabet Ramsey stilvoll in Szene setzen. Hier erfährst Du mehr.

Neues Profilbild, Profilthema und Avatar bei Xbox

In Zusammenarbeit mit der Women in Gaming-Community führt Xbox ein neues Profilbild, Profilthemen sowie spannende Accessoires für Deinen Avatar ein! Das Gamerpic und das Profilthema sind auf Konsole und in der Xbox PC-App verfügbar. Das Profilthema und das Profilbild sind auf allen Plattformen sichtbar (einschließlich Mobile und Game Bar), allerdings kannst Du das Profilthema auf Konsole und in der Xbox App auf dem PC ändern. Unter diesem Link sicherst Du Dir Deine Avatar-Accessoires.