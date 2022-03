Sony: Nächstes State of Play am 9. März 2022 um 23 Uhr

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Am 9. März um 23:00 Uhr hiesiger Zeit wird Sony eine neue Folge der hauseigenen Präsentations-Reihe State of Play ausstrahlen. Die Ankündigung von Playstation stellt direkt klar: Neuigkeiten zur PSVR2 oder den Spielen für die VR-Brille wird es nicht geben.

Die Präsentation soll ungefähr 20 Minuten dauern und sich vor allem um die PS4- und PS5-Spiele "einiger unserer beliebten japanischen Publisher" drehen, aber auch um Titel von anderen Studios rund um die Welt.

Sollte Playstation dazu tatsächlich wie Ende letzten Jahres von Bloomberg berichtet einen Konkurrenz-Service zum Gamepass aufbauen, wäre eine offizielle Ankündigung im Rahmen dieser Ausgabe von State of Play möglich. Laut dem damaligen Bericht sollen im Zuge des Project Spartacus PS Plus und das Spiele-Abo PS Now fusionieren und verändern, so dass es mehrere Abo-Stufen gibt, von der eine euch Zugriff auf einen Katalog aus PS4- und PS5-Spielen geben soll. Ein Indiz für diese Entwicklung: Eine Reihe amerikanischer Nutzer berichtete im Insider-Forum Neogaf, dass sie beim Verlängern ihrer PS-Plus-Mitgliedschaft automatisch nun auch eine PS-Now-Mitgliedschaft erhalten hätten. Demnach scheint hinter den Kulissen schon eine Zusammenlegung der Dienste im Gang zu sein, sofern es sich nicht um einen Bug im System handelt.