PM: Trefft die Stars von Disgaea 6 Complete (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Strategie-Rollenspiele können sich ordentlich auf etwas gefasst machen mit Disgaea 6 Complete, das am 28. Juni 2022 sein explosives Debüt auf PlayStation®5 und PlayStation®4 feiern wird! Dieser Titel setzt das Vermächtnis der Disgaea-Reihe auf den PlayStation-Konsolen fort und ist ein absolutes Must-have für langjährige Fans, während automatische Gameplay-Hilfen und anpassbare Funktionen das Spiel zum aufregendsten und zugänglichsten Serienteil für neue Spieler machen.

Und wenn ihr euch Disgaea 6 Complete für PlayStation®4 holt, könnt ihr außerdem ein Upgrade eures Exemplars auf die PlayStation®5-Version OHNE ZUSÄTZLICHE KOSTEN ausführen! Was für ein Angebot, Dood!

Zed: Ein Zombiejunge, der mit einem mächtigen Zauber namens „Super Reincarnation“ (Super-Wiedergeburt) rund um die Netherworlds (Unterwelten) reist, um den God of Destruction (Gott der Zerstörung) zu besiegen. Seine ständigen Niederlagen gegen den Gott der Zerstörung haben den einst netten Zombie fies und gewalttätig werden lassen.

Bieko: Zeds kleine Zombieschwester, die ein unschuldiges und freundliches Herz besitzt. Sie vergöttert Zed, den sie liebevoll „Bubby“ nennt, und er inspiriert sie dazu, niemals aufzugeben. Bieko möchte eines Tages einmal Ärztin werden.

Cerberus: Ein Zombiehund mit dem Verstand eines Genies, der Zed unterstützt. Offenbar hat er zu viele Experimente durchgeführt, als er noch am Leben war, und er bringt Zed den verbotenen Zauber „Super Reincarnation“ bei. Er begleitet Zed auf seiner Reise durch die vielen Netherworlds.

Darüber hinaus erscheinen auch viele bekannte Gesichter aus der gesamten Disgaea-Reihe in diesem explosiven Titel als DLC-Charaktere, und zwar inklusive kosmetischer Farbüberarbeitungen:

Valvatorez (Disgaea 4: A Promise Unforgotten): Ein Vampir, der als Prinny-Ausbilder im Hades arbeitet, dem Netherworld-Gefängnis. Einst war er ein Tyrann, sowohl in der menschlichen Welt als auch in der Netherworld. Seit einem gewissen Vorfall hat er sich jedoch selbst untersagt, Menschenblut zu trinken.

Mao (Disgaea 3: Absence of Justice): Ein Dämon mit einem „Evil Quotient“ (Bösartigkeitsquote) von 1,8 Millionen, der sich nimmt, was er will, und nicht vor Gewalt zurückschreckt, um andere zu beherrschen. Er liebt es, zu experimentieren und zu forschen, um aus allem, was ihn interessiert, neue Erkenntnisse zu gewinnen.

Pleinair (Disgaea 2: Cursed Memories): Eine Sprecherin der Nachrichtensendung „Nether News“. Zusammen mit ihrem Co-Moderator Usagi erscheint sie überall im Spiel, um das zu erläutern, was gerade vorgefallen ist, oder um über bevorstehende Ereignisse zu reden. Dieses Mal scheint sie sich aber von ihrem Moderatorenpult zu verabschieden, um sich aufs Schlachtfeld zu stürzen.

Raspberyl (Disgaea 3: Absence of Justice): Maos Kindheitsfreundin, die sich selbst als „Heldin des Spiels“ bezeichnet. Nach Dämonenstandards gilt sie als Missetäterin, da sie Gutes tut und die Regeln befolgt. Es kann jedoch sein, dass ihr nettes und mitfühlendes Wesen nur vorgetäuscht ist und sie sich damit nur von den anderen Dämonen abheben will.

Desco (Disgaea 4: A Promise Unforgotten): Ihr offizieller Name ist „Final Weapon: Death/Extermination Submersible Combat Organism“ (Letzte Waffe: Tod/Auslöschung, tauchfähiger Kampforganismus). Desco wurde nur aus einem Grund geboren: um die Endgegnerin zu werden. Sie wurde jedoch im Hades in Einzelhaft gesteckt, bevor sie jemals Tageslicht erblicken konnte.

Fuka (Disgaea 4: A Promise Unforgotten): Eine Schülerin, die irgendwie ihr Leben verlor. Sie kann sich weder erinnern, irgendwelche Verbrechen begangen zu haben, noch gibt sie zu, jemals gestorben zu sein. Aus irgendeinem Grund trägt sie einen Prinny-Hut und die passende Jacke.

Killia (Disgaea 5: Alliance of Vengeance): Ein junger Dämon, der Rache am Dämonenherrscher Void Dark nehmen will. Er macht sich nicht gerne Verbündete und mag es nicht, gemeinsam mit anderen zu kämpfen. Da er sehr schnell Kalorien verbrennt, isst er sehr oft.

Usalia (Disgaea 5: Alliance of Vengeance): Die Thronfolgerin der Welt Toto Bunny, wo sich Dämonen versammeln, die Gewalt ablehnen. Aufgrund eines Zaubers von Void Darks Armee muss sie ständig Curry essen, sonst läuft sie Amok.

Aus dem Grab zum Ruhm

Die Spieler erleben die Geschichte von Zed, einem prahlerischen Zombie, der gemeinsam mit seiner Schwester Bieko auf dem niedersten Rang der Netherworld-Leiter sein Dasein fristet. Als ein Gott der Zerstörung ihre (Nicht-)Lebensweise bedroht, muss Zed seine einzigartige Fähigkeit „Super Reincarnation“ einsetzen, um sich gegen die nahende Gefahr zu wehren. Auf seiner Reise verbündet er sich mit den bizarren und farbenfrohen Bewohnern der Netherworld, stellt sich Herausforderungen von innen und außen und findet heraus, ob nicht auch ein untoter Rüpel wie er allen Wahrscheinlichkeiten zum Trotz siegreich sein kann!

Untot und unaufhaltbar

Eure Gegner zu zerschmettern, war nie leichter oder lohnender – dank ausschweifender taktischer Kämpfe, irrer Spezialangriffe und einer breiten Auswahl an Verbündeten. Und wenn es zu haarig wird, könnt ihr Super Reincarnation einsetzen, um es so lange zu versuchen, bis ihr Erfolg habt!

Eine Netherworld für jeden

Mit Gameplay-Funktionen wie „Autoplay“ (Automatisches Spielen) und „Demon Intelligence“ (Dämonenintelligenz) könnt ihr die Art zu spielen so anpassen, dass sie am besten eurem Spielstil entspricht. So können sowohl neue als auch erfahrene Spieler ein Spielerlebnis maßschneidern, bei denen die HL in der Kasse klingeln. Darüber hinaus enthält Disgaea 6 Complete neue Recolor-DLCs, alle bisher veröffentlichten Charakter- und kosmetischen DLCs und das Spiel ist außerdem der Debüttitel der Disgaea-Reihe auf PS5™. Es gab nie einen besseren Zeitpunkt, in die Netherworld einzutauchen, Dood!

Technische Informationen, Dood!

Lust auf noch mehr, Dood?

Ihr könnt es nicht erwarten, euch in die Action zu stürzen? Schaut euch den neuen Trailer auf der offiziellen Website an!

Und wenn ihr schon mal da seid, könnt ihr gleich eure Deluxe Edition für PlayStation®5 oder PlayStation®4 vorbestellen, welche in jedem physischen Spielexemplar die „Defiance of Dissonance“-Soundtrack-CD sowie das „Tales of Super Reincarnation“-Manga in Farbe enthält.