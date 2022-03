God of War: Amazon soll Serie planen

PC PS4

Wie das Hollywood-Insider-Portal Deadline berichtet, soll sich Prime Video von Amazon in Verhandlungen befinden, um die Rechte an einer Serienadaption von God of War zu erwerben. Gerüchtweise sollen Mark Fergus und Hawk Ostby (The Expanse) das Projekt als Showrunner übernehmen. Infos zu etwaigen Konzepten für die Adaption wurden dagegen nicht erwähnt.

Deadline zeigte sich schon öfter gut unterrichtet und berichtete zum Beispiel noch vor Ausstrahlung der finalen Staffel von Castlevania, dass Netflix eine weitere Serie in dem Universum der Spiele plant. Serien zu Spiele-Marken werden in jüngster Zeit immer attraktiver. So ist die Witcher-Serie für Netflix so erfolgreich, dass schon diverse Spin-Offs entstehen. Ab dem 24. März wird die Serien-Umsetzung von Halo veröffentlicht, ebenfalls 2022 soll System Shock ins Serien-Format übertragen werden und HBO arbeitet an The Last of Us. Nicht zuletzt arbeitet Amazon selbst noch mit der Produktionsfirma Kilter Film von Jonathan Nolan und Lisa Joy (Westworld) an einer Serie zu Fallout und soll angeblich (ebenfalls laut Deadline) auch eine Mass Effect-Serie entwickeln.