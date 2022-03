Bundle for Ukraine: Mehr als 500 Spiele auf itch.io für 10 US-Dollar

PC Linux MacOS

Bei itch.io könnt noch bis kommenden Freitag, den 18. März, um 8:00 Uhr für mindestens 10 US-Dollar das Bundle for Ukraine erwerben. Der komplette Erlös des Bundles wird an die Hilfsorganisationen International Medical Corps und Voices of Children gespendet. Durch das Geld soll die medizinische Versorgung verbessert und Kindern psychologische Hilfe geboten werden. Die Zielsumme in Höhe von 1.000.000 US-Dollar wurde bereits erreicht.

Das Bundle umfasst 991 Inhalte, es handelt sich dabei vornehmlich um Indie-Spiele für PC, MacOS und Linux. Außerdem sind in dem Bundle E-Books, Soundtracks, Tools und anderes enthalten. Um zumindest ein wenig die Übersicht über die vielen Inhalte zu behalten, könnt ihr auf itch.io eine Sortierfunktion zurückgreifen. Einige der Indie-Highlights sind: