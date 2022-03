Forspoken: Release auf Oktober 2022 verschoben

PC PS5

Angekündigt war, dass ihr im Mai 2022 das Action-Adventure Forspoken (früher bekannt als Project Athia) vom Studio Luminous Productions (das von den Köpfen hinter Final Fantasy 15 gegründet wurde) erleben könnt. Nun gaben allerdings der Entwickleer bekannt, dass sich der Release auf den 11. Oktober 2022 verschiebt. In der Ankündigung heißt es:

"Unsere Vision für diese neue IP ist es, eine Spielwelt und eine Heldin zu liefern, die Spieler noch über Jahre hinaus erleben wollen. Das richtig zu machen, ist uns extrem wichtig. Daher konzentrieren wir uns in den kommenden Monaten darauf, das Spiel zu polieren."

In Forspoken spielt ihr die junge Frau Frey, die es aus dem New York der Gegenwart in das phantastische Reich Athia verschlägt. Dort müsst ihr mit Magie Monster bekämpfen und euch mit den herrschenden Matriarchinnen anlegen, um einen Weg nachhause zu finden. Aktuell ist Forspoken nur für PC und PS5 angekündigt.