The Secret wird am 21. März von Ken und Roberta Williams enthüllt

Im letzten Jahr hat Ken Williams ein neues Spiel unter dem Titel The Secret angekündigt, das er mit seiner Frau Roberta Williams zusammen entwickelt. Ursprünglich war der Plan, das Adventure bereits Ende letzten Jahres mit einem Mini-Team fertig zu stellen - mittlerweile arbeiten 15 Leute an dem Projekt und die Veröffentlichung ist für Sommer 2022 geplant. Dies sei wohl hauptsächlich Roberta geschuldet:

Roberta hat einen sehr hohen Qualitätsstandard. Sie war diejenige, die mich auf die Idee brachte, was ich programmieren sollte, und als sie sah, was ich produzierte, lag es weit unter ihrem Mindeststandard. Sie stürzte sich mit beiden Beinen ins Spiel und sagte im Grunde: "Wenn ich meinen Namen darauf setze, dann wird es etwas sein, auf das wir stolz sein können." Viele der Käufer werden das Spiel aufgrund unseres Rufs aus den alten Sierra-Tagen kaufen und sie werden die gleiche Qualität erwarten, die Sierra so erfolgreich gemacht hat. Das bedeutete die Einstellung von Künstlern, professionellen Sprechern, Animatoren, weiteren Entwicklern usw. usw.